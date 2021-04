harry-e-meghan-ricordano-il-principe-filippo:-“ci-mancherai-molto”

Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito di Archewell, l’organizzazione senza fini di lucro fondata dai due: “Grazie per la tua dedizione… Mancherai molto”. Il messaggio, pubblicato in bianco su uno sfondo grigio, è completato dal tradizionale necrologio inglese “In loving memory of His Royal Highness, The Duke of Edinburgh 1921-2021”.

Antonio Caprarica: “Il principe Filippo amava le donne”

A Fanpage.it, il ricordo di Antonio Caprarica – la cui vita professionale e personale è legata a doppio filo alla storia della Gran Bretagna e della Famiglia Reale – del principe Filippo: “Era un uomo di infiniti argomenti, più di quanto ne avesse la Regina”. Amava le donne: “Aveva la fama di rubacuori, a una cena attaccò bottone con mia moglie”, ha dichiarato il giornalista a Fanpage.it

La morte del principe Filippo

La morte del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, ha segnato una giornata storica per tutti i sudditi inglesi. Il marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra aveva 99 anni e da tempo aveva problemi di salute. Nell’ultimo periodo era stato ricoverato per settimane a causa di alcune complicazioni cardiache. L’annuncio direttamente dalla famiglia reale inglese: “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”, si legge nella nota. Il messaggio è apparso anche incorniciato e appeso sul cancello di Buckingham Palace, a Londra. Nel testo si legge che “Sua altezza reale è morto in pace questa mattina al castello di Windsor”. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Non ci sono ancora dettagli sul funerale del Principe Filippo. A Buckingham Palace, bandiere a mezz’asta e 8 giorni di lutto in tutto il Regno Unito.