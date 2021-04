harry-e-meghan-tornano-in-tv,-questa-volta-per-affiancare-selena-gomez

Dopo l’intervista bomba con Oprah Winfrey, Harry e Meghan Markle tornano in tv. Questa volta, i Duchi di Sussex prenderanno parte a un progetto molto importante, che vede al centro della scena Selena Gomez. Insieme ad alcune delle migliori celebrità di oggi, la coppia va sul piccolo schermo per una buona causa. Scendendo nel dettaglio, Harry e Meghan saranno tra le star presenti all’imminente Vax Live: The Concert to Reunite The World. L’evento è stato organizzato da Global Citizen e voluto da Selena, nel tentativo di dare a tutti l’accesso al vaccino Covid-19.

Un concerto unico che verrà presentato dalla Gomez e che vedrà esibirsi vari volti molto amati nel mondo della musica. Entrando nel dettaglio, si esibiranno Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin e H.E.R. (vincitrice del premio Oscar Miglior Canzone Originale con Fight for you). Sono previste anche le apparizioni speciali di Ben Affleck, Jimmy Kimmel, David Letterman, Sean Penn, Olivia Munn, Nomzamo Mbatha e Chrissy Teigen. Secondo quanto riporta ETOnline, Vax Live: The Concert to Reunite the World si svolgerà a Los Angeles il prossimo 8 maggio e sarà trasmesso in tutto il mondo, su diverse reti.

Dalle ultime indiscrezioni si sa che Greta Thumberg, per sostenere questa iniziativa, ha offerto ben 100mila euro. Inoltre, ci saranno delle apparizioni di Biden, della first lady Jill e della vicepresidente Kamala Harris. Una grande opportunità, questa, che Harry e Meghan non possono perdere, visto che tornano al centro dell’attenzione con una buona causa. Sicuramente nessuno potrà mettere una cattiva parola su questo loro gesto, fatta eccezione per la Royal Family. Ogni loro iniziativa pubblica potrebbe far storcere il naso alla Corona, che di recente ha perso il principe Filippo.

Attraverso un comunicato, la coppia ha fatto notare che il mondo, nell’ultimo anno, ha conosciuto dolore e battaglie. Secondo i Duchi di Sussex, è arrivato il momento della ripresa e della guarigione, senza lasciare nessuno indietro. Proprio per questo hanno intenzione di combattere in prima linea per permettere a tutti di avere accesso ai vaccini. Lo scopo da raggiungere è quello di arrivare a una distribuzione equa delle somministrazioni.

Selena Gomez ha dimostrato di essere particolarmente attenta a questa situazione. Di recente, ha anche scritto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, con un tweet.