harry-e-william-di-nuovo-uniti-nel-ricordo-di-diana:-“vorremmo-fosse-ancora-con-noi”

L’inaugurazione della statua dedicata a Diana Spencer a Kensington Palace è stata un’occasione di riconciliazione per Harry e William. I due fratelli si sono mostrati di nuovo uniti di fronte al monumento dedicato alla madre, che proprio loro hanno svelato pubblicamente, in una cerimonia alla quale erano presenti poche persone.

L’attenzione, naturalmente, era tutta concentrata sui due fratelli, da mesi divisi dalla decisione di Harry di lasciare la Gran Bretagna e la corona inglese per vivere la sua vita da civile, lontano dagli affari di palazzo. Una decisione che ha naturalmente generato disappunto nei rappresentanti della famiglia, ma non al punto da impedire ogni tipo di contatto. Nel giro di poche settimane Harry è tornato a casa due volte, prima per il triste eventi dei funerali di suo nonno Filippo, adesso per la celebrazione della statua per Diana, morta nel 1997 in un incidente automobilistico a Parigi.

Le parole di Harry e William per Diana

I due fratelli sono apparsi assolutamente sereni in pubblico, nel condividere questo momento di celebrazione. William e Harry hanno sofferto enormemente per la scomparsa della madre, sobbarcandosi il dolore della morte e il frastuono mediatico che ha continuato a fare da sottofondo all’esistenza di Diana anche dopo quel tragico giorno di agosto del ’97. “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi”, hanno detto William e Harry dopo aver svelato la statua, di nuovo uniti di fronte alla statua in onore di Lady Diana: “Ricorderà il suo amore, la sua forza e il suo carattere. La nostra speranza è che sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità”.

La regina e Carlo assenti alla cerimonia

Si è tenuta il 1° luglio al Sunken Garden di Kensington Palace a Londra, la celebrazione per Diana, nello stesso giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. Alla cerimonia non erano presenti la regina e il principe Carlo, padre dei due ed ex marito di Diana.