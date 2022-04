harry-et-meghan-absents-de-l’hommage-au-prince-philip-:-le-gros-coup-de-gueule-de-thomas-markle-contre-le-couple

Une disparition qui avait bouleversé le plus grand nombre… À quelques mois de son centième anniversaire, le prince Philip est mort le 9 avril 2021. Près d’un an après sa disparition, c’est en l’abbaye de Westminster qu’une cérémonie a eu lieu afin de lui rendre hommage. Si Elizabeth II était entourée de presque tous les membres de la famille royale d’Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle étaient aux abonnés absents. Choqué que le couple ne se soit pas déplacé pour l’occasion, c’est sur sa chaîne YouTube que Thomas Markle, le père de la duchesse de Sussex s’est exprimé. En colère, il a ainsi lâché : “Assister, respecter et donner la grâce de Dieu au prince Philip pour toute une vie de service était très important pour la reine, et qu’eux ne se présentent pas… C’était comme une gifle pour elle. C’est impardonnable. Le peuple britannique ne leur pardonnera pas cela, et il ne devrait pas.“

Au micro du podcast Royally Us, l’expert Stewart Pearce, avait défendu le couple. “Je pense que l’absence d’Harry est en grande partie liée aux responsables de la sécurité, et qu’il est en fait très déçu de ne pas pouvoir assister à cette journée remarquable en l’honneur de son grand-père, pour qui il a un amour immense“, avait-il assuré. Pour le Daily Mail, Richard Griffin, qui a été durant quatorze ans officier de la protection royale du prince Philip, a indiqué quant à lui : “Toutes ces bêtises sur sa protection, en ce qui me concerne, c’était une excuse pathétique. Il aurait dû être ici pour honorer son grand-père. Le prince Philip était leur grand-père, donc William a évidemment reçu une excellente formation de sa part et a appris de lui. J’espère juste qu’Harry gardera lui aussi en tête certaines leçons qu’il lui a enseignées.” Présent à la cérémonie, c’est en évoquant l’absence du duc et de la duchesse de Sussex qu’il a ajouté : “Ça a été une grosse déception pour tout le monde.“

Le prince Harry éprouverait des remords

Si le duc de Sussex avait fait un aller-retour express pour se rendre aux funérailles de son grand-père, le 17 avril 2021, il regretterait de ne pas avoir assisté à la cérémonie qui lui a été rendu il y a quelques jours. En effet, il avait une relation privilégiée avec le prince Philip. Quelques jours après sa disparition, il avait en effet indiqué dans un communiqué : “Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour. Il était authentiquement lui-même, avec un esprit vif, et pouvait retenir l’attention de tous en raison de son charme. On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant d’une reine, comme d’un militaire décoré, d’un prince et d’un duc. Mais pour moi, il était mon grand-père : maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à son dernier souffle.“

