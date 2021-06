Harry Principe Carlo – Solonotizie24

Nuovo terremoto in arrivo a Buckingham Palace, proprio in concomitanza con la commemorazione in programma per il sessantesimo compleanno di Lady Diana. Harry a quanto pare si sarebbe sottoposto a un test che confermato ciò che tutti temano: Harry non è figlio del Principe Carlo.

Non è la prima volta che viene messa in dubbio la paternità del Principe Carlo nei confronti del figlio Harry, la parentela è stata messa in dubbio dai colori dell’ex Duca di Sussex e una somiglianza (secondo la stampa internazionale) con l’ex amante della Principessa Diana, nonché il capitano James Hewitt.

Dopo la morte di Lady Diana, però, il gossip in questione venne messo a tacere anche se il Principe Harry ha dovuto fare i conti con una buona fetta di popolazione mondiale che credesse alla tesi secondo cui non fosse appunto figlio di Carlo. Il Principe del Galles, quell’occasione non ci pensò due volte non voler sottoporre il figlio a un test del genere ma, ecco che il dubbio torna ad annidarsi nella mente del figlio della Regina Elisabetta?

Harry Principe Carlo – Solonotizie24

Harry contro Carlo… di nuovo

Sono trascorsi molti anni da quando i tabloid lanciarono lo scandalo circa la paternità di Carlo nei confronti di Harry, un qualcosa che torna a far discutere in modo irruento anche dopo l’addio del figlio di Lady Diana alla royal family.

Ricordiamo, infatti, che Harry Windsor in occasione dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey parlando del padre e della decisione presa per il suo futuro ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho avuto tre colloqui con mia nonna e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto? Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile. Speravo avrebbe fatto qualcosa di più per noi, vista l’esperienza complicata che ha vissuto con i tabloid”.

Harry Principe Carlo – Solonotizie24

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle fuori Mariotto: il nome del possibile sostituto

LEGGI ANCHE -> Edoardo Vianello il dolore per la morte di sua figlia: il racconto

Nuovo test per Harry: chi è il suo vero padre?

A diffondere la notizia riguardante il ritorno prepotente del dubbio circa la paternità di Carlo per il figlio Harry è stato il settimanale Nuovo, il quale è tornato a parlare della somiglianza innegabile tra il secondogenito di Diana e il capitano James Hewitt.

Harry Principe Carlo – Solonotizie24

Nell’articolo in questione, è possibile leggere le dichiarazioni che Enzo Denti ha rilasciato in tal senso: “ L’analisi è basata su precisi algoritmi individua una notevolissima corrispondenza tra il viso del Duca di Sussex e quella dell’ex ufficiale di cavalleria, mentre non ci sarebbe qualunque somiglianza tra Harry e Carlo. Questo tipo di esame ha un’elevata frequentabilità e può avere valore legale. Il software, infatti, analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c’è solo il test del Dna ”.