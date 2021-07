Harry Potter, 20 anni da La Pietra Filosofale: com’è diventata la piccola Ginny Weasley

Sono trascorsi esattamente 20 anni da Harry Potter e la Pietra Filosofale: com’è sarà diventata l’attrice che ha interpretato la piccola Ginny Weasley?

Vi ricordate della piccola Ginny Weasley nella saga Harry potter? Com’è oggi l’attrice (fonte youtube)

Tutti almeno una volta, abbiamo avuto modo di vedere l’avvincente saga di Harry Potter. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter, affiancato in questo lungo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley ed Hermione Granger.

Studenti della scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts, si ritrovano ad affrontare l’oscuro signore, Lord Voldemort, ma ovviamente, è Harry Potter colui che affronterà il potente mago. Ad interpretare Harry è stato l’attore Daniel Radcliffe, Emma Watson ha vestito i panni di Hermione, mentre Ron è stato interpretato da Rupert Grint. Ovviamente, nella saga sono stati tantissimi i personaggi presenti, e qui, non possiamo non citare la bellissima Ginny Weasley, sorella di Ron: la ricordate? Come sarà diventata oggi l’attrice? Scopriamolo insieme!

In Harry Potter era la bellissima Ginny Weasley: com’è cambiata l’attrice a 20 anni da La Pietra Filosofale?

La bellissima e avvincente saga incentrata sul mago Harry Potter ci ha accompagnato e ancora oggi, non riusciamo a fare a meno di guardarla ogni volta. I personaggi della serie sono stati davvero tantissimi, e tutti, hanno lasciato il segno!

Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, vediamo presente la bellissima Ginny Weasley che nella saga è stata interpretata dall’attrice Bonnie Wright. Oggi, a distanza di 20 anni, dall’uscita de La Pietra Filosofale, come sarà diventata? Non ci credereste, osservate lo scatto!

Che dire, Bonnie è bellissima! Oggi, l’attrice è cresciuta e ha 30 anni. Ha iniziato a recitare quando era molto piccola, e da allora, non si è mai fermata, arrivando ad interpretare numerosi personaggi al cinema. Cosa potevamo aspettarci? Bonnie Wright è bravissima e bellissima!