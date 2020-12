harry-potter-su-canale-5:-guarda-la-diretta-di-stasera!

Harry Potter in diretta su Canale 5

Come guardare Harry Potter in diretta? Sono otto le prime serate che Mediaset dedica alla saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K Rowling, l’ideatrice di Harry e del suo fantastico mondo magico. Dopo il successo della prima messa in onda su Italia 1 tra marzo e aprile 2020, la rete ripropone la maratona dei film spostandoli però su Canale 5! A partire quindi da giovedì 12 novembre 2020 prende il via l’imperdibile appuntamento con La pietra filosofale, il primo capitolo da cui tutto ha inizio! Per riuscire a seguire gli appuntamenti con Harry Potter in diretta ti basta sintonizzarti ogni giovedì su Canale 5 all’orario di inizio per cominciare la visione.

Per farlo è però necessario conoscere gli orari esatti di inizio e di fine programmazione! Leggi il paragrafo successivo per scoprire a che ora vedere Harry Potter in diretta su Canale 5!

daniel radcliffe rupert grint e emma watson in harry potter e l ordine della fenice credits warner bros

A che ora inizia Harry Potter stasera?

A che ora inizia la maratona su Canale 5? Tutti gli appuntamenti con il mago nato dalla penna di J.K. Rowling prendono il via a partire dalle ore 21:21 su Canale 5 terminando all’incirca dopo la mezzanotte. Ricordiamo però che si tratta di orari soggetti a possibili modifiche, e che quindi potrebbero variare da puntata a puntata.

Quando si fa Harry Potter in tv: programmazione

Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con Harry, Ron ed Hermione, ecco di seguito la programmazione completa della nuova maratona diffusa da Mediaset in onda a partire dal 12 novembre 2020.

12 novembre 2020 Harry Potter e la pietra filosofale in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 19 novembre 2020 Harry Potter e la camera dei segreti in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 26 novembre 2020 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 3 dicembre 2o2o Harry Potter e il calice di fuoco in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 10 dicembre 2020 Harry Potter e l’ordine della fenice in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 17 dicembre 2020 Harry Potter e il principe mezzosangue in onda dalle 21:20 su Canale 5

in onda dalle 21:20 su Canale 5 24 dicembre 2020 Harry Potter e i doni della morte parte 1 in onda dalle 21:20 su Canale 5 (non confermato da Mediaset)

in onda dalle 21:20 su Canale 5 31 dicembre 2020 Harry Potter e i doni della morte parte 2 in onda dalle 21:20 su Canale 5 (non confermato da Mediaset)

ATTENZIONE: la programmazione su Canale 5 è soggetta a variazioni