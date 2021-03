Harry svela il nome della bambina in arrivo: Si chiamerà proprio così, Scacco matto alla Regina

Sono moltissimi i dettagli che Harry e Meghan Markle hanno svelato a Oprah Winfrey nel corso dell’intervista più guardata degli ultimi anni. I riferimenti a Lady Diana, in particolare, non sono mancati. Il fratello di William cerca più volte di paragonare la situazione di sua moglie a quella di sua madre. Probabilmente, in questo modo, vuol cercare di difenderla e di conquistare per lei il favore del pubblico, che dal primo momento l’ha spesso criticata e giudicata. Soprattutto i sudditi inglesi la accusano di aver portato via il loro principe e di essere una manipolatrice e scalatrice sociale.

Tutto questo ha fatto soffrire moltissimo Meghan Markle, che a Oprah ha rivelato di avere più volte pensato al suicidio. Il giudizio delle persone può essere molto influente, anche quando hai appena sposato un principe di sangue reale e sei entrata a far parte di una delle famiglie più importanti del mondo intero. L’attrice di Suits è stata difesa da Harry che, per lei, ha rinunciato al suo ruolo e ha cambiato drasticamente vita, trasferendosi in America. Diana ha dovuto affrontare tutto da sola, con un marito distratto e traditore, ma questo non l’ha mai abbattuta e la donna ha lottato molto per i suoi diritti senza fuggire.

Ci domandiamo cosa penserebbe Lady Diana della scelta di Harry e Meghan Markle. Nascere in una famiglia così importante è anche una responsabilità. Ma la vita è una ed è difficile condannare un uomo solo perché vuole uscire da un ruolo e trovare la libertà. Una libertà, però, che non significa povertà. E’ evidente che nonostante il principino abbia deciso di voltare le spalle alla sua famiglia, allo stesso tempo vuole continuare a vivere nel lusso e negli agi che la sua posizione dovrebbe comportare. Lo dimostra la sua villa a Montecitorio, paragonabile a un qualsiasi castello reale.

Ma la regina Elisabetta non è della stessa opinione. Chi fugge deve rinunciare a tutto, non solo ai doveri e al titolo. Così, quando Harry e Meghan Markle hanno annunciato la loro decisione di separarsi dalla famiglia reale inglese e rinunciare al titolo, la corte ha tagliato loro i fondi. Questo è avvenuto già nel 2020, ma è evidente che alla nuova famiglia in crescita il denaro non manchi. E’ lecito domandarsi con quali basi la coppia sia riuscita ad avere un nuovo, super agiato, inizio. A rivelarlo è stato proprio il fratello del futuro re d’Inghilterra durante l’intervista a Oprah Winfrey.

Harry e Meghan Markle sono riusciti a mantenere un adeguato stile di vita grazie all’eredità lasciata loro da Lady Diana. “Dall’inizio del 2020 finanziariamente ci hanno tagliato fuori. Ho portato via quello che mia madre mi ha lasciato. E senza quello, non saremmo stati in grado di farcela. Penso che mia mamma l’abbia previsto. Ho sicuramente sentito la sua presenza durante l’intero processo. Detto questo, non ho rimpianti, non mi pento di aver lasciato la famiglia reale…” Harry sembra essere molto contento della sua nuova vita e, a breve, sarà nuovamente papà, questa volta di una bambina che fonti molto vicine rivelano si chiamerà proprio Diana, in onore a sua mamma. Un altro scacco matto alla Regina. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

