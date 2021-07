Harry, William e “la recita”: perché il marito di Kate non riesce a perdonare

Una “recita”: la stampa britannica non ha dubbi e afferma che William ed Harry, apparsi sorridenti nel corso dell’inaugurazione a Kensington Palace della statua dedicata a mamma Lady Diana, siano stati protagonisti di una messinscena studiata a tavolino. La realtà, raccontano degli insiders vicini a Buckingham Palace, sarebbe ben diversa da quella fatta trapelare innanzi alle telecamere. Tradotto, significa che i due fratelli sono ancora ai ferri corti, per non dire cortissimi, con il marito di Kate Middleton che non riesce a perdonare il fratello e la moglie Meghan Markle. Anzi, non riesce più a fidarsi, assicurano le gole profonde inglesi.

“William trova impossibile fidarsi di nuovo di suo fratello Harry dopo l’intervista bomba fatta con Oprah Winfrey”, spiegano degli amici della Corona reale. I retroscena che arrivano da Londra sono spietati e dicono che il duca di Cambridge e quello di Sussex hanno “recitato una parte, messo su uno show, insomma hanno fatto quello che dovevano fare per assicurarsi che la giornata passasse senza intoppi e si sono salutati”.

A sostegno di tale tesi, fa sapere il prestigioso Mirror, c’è un fatto che sembra una prova lampante sulla questione dell’armonia ancora tutta da ritrovare. Dopo l’inaugurazione dell’opera per Lady D (iniziativa giunta nel giorno in cui la ‘Principessa Triste’ avrebbe compiuto 60 anni), Harry si è fermato solo 20 minuti con il fratello e i presenti. Un cin cin rapido rapido – e inevitabile per ostentare serenità – e poi via. Si è infilato in un amen sulla Range Rover che lo attendeva, dileguandosi da Kensington Palace.

L’evento era iniziato con Harry e William accolti da Jamie Lowther-Pinkerton, il loro ex segretario privato. L’uomo è anche il padrino del principe George. Tornando alla conclusione dell’inaugurazione della statua di Diana, il duca di Sussex, dopo essere montato a bordo della Range Rover, si sarebbe diretto all’aeroporto. Qui avrebbe preso il primo aereo diretto a Los Angeles per raggiunge l’amata Meghan Markle. L’ex star di Suits, da quando c’è stato lo strappo con la Royal Family, non ha più fatto rientro sul suolo inglese. Nel mezzo anche la nascita di Lilibet.

Perché William non riesce a perdonare il fratello Harry

“Da un lato ci sono la famiglia di Diana, così come i membri della famiglia reale, che manterranno ogni briciola di speranza che i due fratelli ricuciano la loro relazione. E dall’altro chi ormai ritiene che il danno sia fatto ed è quasi impossibile che William possa fidarsi di nuovo di Harry”. Lo rende noto una fonte contattata dal Mirror e molto vicina alla Famiglia Reale.

William non riuscirebbe a superare le accuse di razzismo fatte dai ‘duchi ribelli’, per non parlare delle esternazioni in cui Meghan ha sostenuto di aver più volte pensato al suicidio sentendosi soffocare nel periodo passato in Inghilterra.