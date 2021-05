harry-windsor-il-dramma-della-dipendenza-dall’alcol:-“ogni-richiesta-accolta-con-il-silenzio”

Harry Windsor – Solonotizie24

La morte di Lady Diana è sempre stato un grande fardello con il quale dover convivere sia per William che per Harry, anche se il minore dei fratelli Windsor ha avuto un modo diverso di reagire alla scomparsa della madre. Anni dopo il giorno della morte ecco che il Principe Harry ammette di aver avuto dei seri problemi con l’alcol.

Nonostante i tanti anni trascorsi dalla morte della loro madre sia Harry che William non hanno mai smesso di cercare la verità circa quando successo a Lady Diana e non solo, dato che i figli della Spencer hanno anche cercato di rendere sempre omaggio alla madre tutelando la sua immagine dal gossip che, anche dopo il dramma, non si è mai placato.

Negli anni, infatti, l’incidente che ha determinato la morte della Spencer, e ciò che riguardava la sua vita privata ha sempre fatto discutere i magazine in tutto il mondo, soprattutto se consideriamo il fatto che in molti non credono ancora che quando successo a Parigi non fosse del tutto casuale, attribuendo delle colpe alla royal family.

Il dolore profondo di Harry

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere come la vita del Principe Harry sia cambiata notevolmente, tanto da parlare in modo brusco della sua famiglia, affermando di aver nutrito davvero paura per la sicurezza di Meghan Markle e del piccolo Archie. La prima intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, inoltre, è stata considerata quasi una perfetta vendetta che l’ex Duca del Sussex abbia messo in atto in onore della madre, quando le sue richieste di aiuto caddero nel silenzio.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui dato che a catturare l’attenzione dei media in tutto il mondo troviamo la clamorosa rivelazione fatta da Harry che, negli anni, ha cercato di annebbiato il dolore nell’alcool.

“Bevevo per nascondere il dolore”

Il Principe Harry, dunque, ha deciso di raccontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita, legato appunto alla morte di Lady Diana, di nuovo ai microfoni di Oprah Winfray per la docuserie Me you can’t see.

L’ex Duca di Sussex, circa gli anni bui dopo l’addio alla madre, ha rivelato: “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore. Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono”. Circa la nuova vita al fianco di Meghan Markle ha concluso dicendo: “Abbiamo trascorso quattro anni cercando di far funzionare tutto. Abbiamo fatto tutto il possibile per restare lì e continuare a svolgere il ruolo e il lavoro. Ma Meghan stava lottando. La storia si stava ripetendo. Mia madre è stata inseguita fino alla morte…”.