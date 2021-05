Hästens inaugura la Sleep Spa: un tempio del sonno perfetto

Se la vostra insonnia vi sta facendo impazzire, o se semplicemente avete voglia di godervi una notte di riposo rigenerante lontano da tutto e da tutti, arriva la soluzione che fa per voi. Ha appena inaugurato nella pittoresca città portoghese di Coimbra, la Hästens Sleep Spa – un hotel in cui gli ospiti possono godersi un sonno di prima classe. Le quindici esclusive camere della struttura offrono agli ospiti la possibilità di trascorrere la notte nel miglior letto del mondo, con una selezione di cuscini personalizzata per un’esperienza Hästens a 360 gradi.

L’azienda svedese, fondata nel 1852 a Köping e dedita alla creazione artigianale di letti, è già presente in 36 Paesi nel mondo, con più di 200 partner in Europa, Asia e America, e da piccola azienda originaria a gestione familiare è cresciuta diventando un prestigioso marchio internazionale, nonché il fornitore ufficiale della Casa Reale svedese. Oggi varca la frontiera dell’hôtellerie experience di lusso.

«Qui all’Hästens Sleep Spa, abbiamo ideato una nuova tipologia di esperienza, completamente innovativa. Durante il loro soggiorno i nostri ospiti avranno l’opportunità di comprendere l’incondizionato bisogno di un buon riposo notturno, grazie agli esclusivi letti Hästens e l’ambiente unico in cui sono ospitati. Capiranno e comprenderanno in che modo il sonno contribuisce al loro benessere. Il nostro obiettivo è infatti quello di offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di sonno al mondo» afferma Tiago Quaresma, membro del board del gruppo fondatore, Grupo O Valor do Tempo.

Hästens Sleep Spa si trova proprio accanto alla Biblioteca Joanina, patrimonio UNESCO. Con le sue migliaia di libri e gli arredi barocco in oro, rappresenta l’ispirazione principale per l’hotel. Oltre ad offrire agli ospiti una visita guidata della storica biblioteca, ogni camera è adornata con 1.200 libri in marmo, intagliati a mano e placcati d’oro. I libri – che hanno richiesto 4 mesi e 18 persone per essere realizzati – sono stati incisi con titoli di autori sia portoghesi che internazionali.

Le quindici camere dell’Hästens Sleep Spa combinano il fascino classico del patrimonio culturale di Hästens con uno stile ed eleganza moderni, dove la chiave è l’importanza del sonno. Il bagno, che si ispira all’originalità e alla ricchezza letteraria della Biblioteca Joanina, si armonizza con la serenità e la tranquillità della camera, un vero e proprio santuario del comfort, assicurato dall’esclusivo concept dell’Hästens Sleep Spa. La hall dell’hotel è una galleria d’arte che toglie il fiato per la sua raffinata lavorazione: adornata con 419.992 piccole tessere di mosaico disposte geometricamente sul pavimento e sulle pareti fino al soffitto, che riproducono gli straordinari scaffali e ornamenti, rappresenta un ulteriore tributo alla Biblioteca Joanina.

Quando gli ospiti effettuano il check-in, possono prendere parte ad una ‘Bed Talks’, una conversazione con la Dottoressa Edie Perry, esperta del sonno, che, tra le altre cose, esamina come deve essere posizionato il collo, la scelta del cuscino e come deve essere sostenuta la colonna lombare – tutto per guidare gli ospiti verso la migliore esperienza di sonno possibile. Ogni ospite potrà infatti scegliere fra una selezione di cuscini unici, di cui Hästens ha ripensato il concept grazie alla sua centenaria esperienza. Il rivestimento esterno dei cuscini è 100% cotone, meraviglioso al tatto, e insieme all’imbottitura in piuma d’oca assicura una morbidezza che solo dei materiali naturali come questi possono assicurare.

«Attraverso Hästens Sleep Spa, insieme all’hotel, vogliamo far capire alle persone di tutto il mondo quanto sia importante permettere al corpo di dormire davvero bene, nel giusto ambiente e con i mezzi adatti. La nostra conoscenza del mondo del sonno è unica e vogliamo essere in grado di offrire a tutti l’opportunità di provare l’eccezionalità dei nostri letti. Questo è ciò che rende questo hotel così fantastico e speriamo che sempre più persone abbiano voglia di visitarlo nei prossimi anni, con l’auspicio che anche altri hotel abbraccino questa idea», afferma Jan Ryde, Executive Chairman e Proprietario di Hästens Group Bed Company.

L’hotel servirà ai suoi ospiti la colazione e l’ora del tè (inclusa nel prezzo) con piccole prelibatezze della pasticceria portoghese, una coccola per il corpo e la mente. Pranzo e cena non saranno serviti in maniera formale. Gli ospiti potranno quindi provare ristoranti storici e tipici della città; in alternativa il team dell’hotel preparerà insalate e altri pasti leggeri per gli ospiti che desiderino trascorrere la giornata in hotel. Gli ospiti avranno libero accesso anche al rooftop, dal quale potranno ammirare le meraviglie della città di Coimbra, un luogo con più di mille anni di storia, sede di una delle più prestigiose e antiche Università al mondo.