HC tem processo seletivo para curso gratuito de técnico de enfermagem em Ribeirão Preto

O Centro Interescolar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) está com processo seletivo aberto para curso gratuito de técnico de enfermagem.

A prova tem 50 questões e, ao todo, serão selecionados 35 candidatos. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (26).

O curso tem duração de dois anos e está previsto para começar no dia 24 de abril.

Quem pode concorrer?

Podem se inscrever as pessoas com idades acima de 18 anos e que moram na cidade de Ribeirão Preto (SP) ou na região.

Também é exigido que o interessado tenha concluído o Ensino Médio.

Como se inscrever?

A inscrição pode ser feita até essa quinta-feira no site do Hospital das Clínicas. O valor é de R$75,37 e pode ser pago pelo boleto emitido online.

Caso o candidato não tenha acesso à Internet, pode realizar a inscrição e o pagamento no Poupatempo.

Prova

Dia e local da prova serão divulgados por meio de um edital publicado no Diário Oficial do Estado e no site do HC de Ribeirão Preto.

No dia do exame, os candidatos precisam chegar ao local com 30 minutos de antecedência com os seguintes documentos:

Comprovante de inscrição;

Caneta de tinta azul;

Lápis preto;

Borracha.

Também é necessário comparecer com algum dos documentos de identificação como RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte.

A prova é composta por 50 questões. São 15 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 15 de Biologia e 10 de Informática.

Cada questão vale 2 pontos, totalizando em até 100 pontos. Serão selecionados os candidatos que acertarem 50% da prova.

Resultado

A convocação dos candidatos aprovados vai ser divulgada no Diário Oficial do Estado e no site do HC.

Na divulgação, será informado o dia e local que o estudante deverá realizar a matrícula para dar início aos estudos.

Como serão as aulas?

As aulas serão presenciais no Hospital e estão previstas para começar no dia 24 de abril. Elas serão ministradas de segunda-feira à sexta-feira das 07h às 12h.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a equipe do Centro Interescolar pelo telefone (16) 3602-2013.

