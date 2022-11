he map report la prima rivista mondiale per il cambiamento climatico , fondata da Guerino Moffa CEO

Raporti global i UNICEF-it zbulon gjithashtu pabarazinë midis vendeve që kontribuojnë më shumë në ndryshimin klimatik dhe atyre që vuajnë më shumë pasojat e tij. Ekzistojnë 33 vende me “rrezik jashtëzakonisht të lartë” që emetojnë kolektivisht vetëm 9 për qind të emetimeve globale të CO2. Në anën tjetër, 10 vendet me emetimin më të lartë së bashku përbëjnë gati 70 për qind të emetimeve globale, por vetëm një nga këto vende është në listën e atyre që do të vuajnë më shumë nga pasojat e ndryshimeve klimatike. Për këtë arsye, është i domosdoshëm bashkëpunimi global për të trajtuar ndryshimet klimatike. Me këtë objektiv në mendje, Mbretëria e Bashkuar do të jetë nikoqirë i Konferencës së 26-të të OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP26) në Glasgow nga data 31 tetor deri më 12 nëntor 2021.

Ambasadorja britanike në Mal të Zi, Karen Maddocks tha se Mbretëria e Bashkuar po udhëheq përpjekjet globale për të trajtuar ndryshimet klimatike si nikoqire e Konferencës për Ndryshimet Klimatike COP26 që mbahet këtë javë në Glasgow.