heather-parisi-al-veleno-contro-antonella-clerici-“basta-…”

Non è di certo un mistero il fatto che Heather Parisi in questi mesi ci abbia abituati a sfoghi e attacchi piuttosto duri, soprattutto sui social network. Questo è anche quello che ha fatto nelle scorse ore commentando il post di un noto personaggio televisivo che aveva semplicemente invitato tutti quanti a vaccinarsi contro il covid. Ma cosa ha scritto l’ex ballerina?

Heather Parisi, dubbi sul Covid e sul vaccino

Sicuramente In diverse occasioni, l’ex ballerina ha già parlato esponendo il suo pensiero riguardo la pandemia da coronavirus e si è anche dichiarata una no vax convinta. Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore l’ex ballerina che vive tra l’altro ad Hong Kong in Giappone, ha espresso ancora una volta le sue titubanze ed i suoi dubbi riguardo i vaccini anti covid esprimendo il suo punto di vista al riguardo, utilizzando però delle parole piuttosto dure. Ma chi è il noto personaggio televisivo che in queste ore è stato duramente attaccato dalla nota ballerina? E cosa ha dichiarato soprattutto Heather Parisi?

L’ex ballerina commenta in modo piuttosto duro il post di Antonella Clerici

Il post in questione, sembrerebbe essere di Antonella Clerici la quale nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha postato un messaggio o meglio un appello rivolto a tutti i suoi fan invitandoli a vaccinarsi. La conduttrice ha sottolineato, quindi quanto sia importante sottoporsi al vaccino anti covid perché al momento è l’unico modo per poter contrastare questo virus. A quel punto però Heather Parisi ha commentato il post di Antonella Clerici utilizzando delle parole piuttosto dure. “Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi.” Questo nello specifico quanto dichiarato e quanto scritto dalla ballerina sotto al post della Clerici. L’ex ballerina poi ha continuato a scrivere ed a condividere il suo pensiero e lo ha fatto anche su Twitter, taggando anche la stessa Antonella Clerici.

Lo sfogo della ballerina sui social

“Non è un atto di responsabilità x gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta.” Queste le parole di Heather Parisi la quale sembra non aver assolutamente condiviso il pensiero e l’appello della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Al momento, Antonella non sembra aver risposto ad Heather Parisi e molto probabilmente non lo farà mai.