Heather Parisi al vetriolo: “Raffaella Carrà? Ipocriti”, ecco con chi ce l’ha

Tweet al veleno di Heather Parisi che, senza troppo girarci attorno, in riferimento ad alcuni omaggi scritti per la scomparsa di Raffaella Carrà (deceduta ieri 5 luglio 2021), ha parlato di ‘sorprendente ipocrisia’. La danzatrice statunitense non ha fatto nomi e cognomi ma non è peccato pensare che una delle persone indiziate circa la sua critica sia Lorella Cuccarini.

Ebbene, poche ore fa, la danzatrice statunitense, ha cinguettato: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Questo il tweet consegnato da Heather che ha immediatamente acceso un vespaio alimentato dagli utenti della piattaforma.

C’è chi ha fatto il nome di Pippo Baudo, chi naturalmente quello della Cuccarini (ricordando la lite di fuoco che ebbe con la Carrà pochi anni fa) e chi invece ha trovato il tweet di cattivo gusto, invitando la Parisi a non fare polemica in un momento del genere.

Ma cosa accadde tra Lorella e Raffaella? La lite avvenne nel 2015 quando a Forte Forte Forte, talent show che la Carrà produsse e che andò in onda su Rai Uno. Nella giuria, di cui la stessa Raffaella faceva parte, fu inizialmente scelta anche la Cuccarini. Qualcosa però andò storto e quest’ultima fu poi scartata.

La questione divenne pubblica con Lorella che tuonò: “Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta”.

Parole dure che la Carrà non condannò. Anzi domandò scusa alla danzatrice per come gestì la vicenda: “Trovo giusto che si sia profondamente offesa”, disse Raffella, aggiungendo che avrebbe dovuto in prima persona spiegarle i motivi della sua decisione. Nonostante ciò la prof di Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore, ha scritto un post toccante di addio per la 78enne scomparsa:

Altro nome a cui potrebbe essersi riferita la Parisi è quello che porta a Pippo Baudo. Ieri, intervistato da La Repubblica, il presentatore ha definito Raffaella Carrà una “artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria”, dicendo di avere il rimpianto di non aver mai lavorato al suo fianco. Alcuni credono che Pippo sarebbe stato uno di coloro che ha fatto di tutto per ostacolare la carriera della ‘Raffa nazionale’ (indiscrezione mai confermata e mai supportata da prove). Per questo c’è chi pensa che il cinguettio di Heather possa essere una stoccata anche nei confronti di Baudo.