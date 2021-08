Heather Parisi altra fucilata contro Lorella Cuccarini “Piaccio se l’attacco perchè …”

Heather Parisi e Lorella Cuccarini non sono mai andate particolarmente d’accordo e per molti anni si è infatti parlato, e se ne continua a parlare, della loro rivalità artistica. Proprio nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole espresse dalla celebre ballerina, cantante, showgirl ed attrice statunitense la quale nel corso di un’intervista non ha perso l’occasione per mandare l’ennesima frecciata alla collega. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dalla Parisi?

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini

Heather Parisi e Lorella Cuccarini ormai da molti anni vivono una specie di rivalità artistica a causa della quale più volte si sono scambiate delle battute poco carine o meglio delle vere e proprie frecciate. In particolar modo a farlo è stata il più delle volte la ballerina americana la quale proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Verità’ nel corso della quale sono stati affrontati diversi argomenti ma non è nemmeno mancata l’occasione per attaccare ancora una volta, anche se indirettamente, la Cuccarini. Nello specifico Heather Parisi ha voluto sottolineare come le critiche mosse nei confronti della Cuccarini siano particolarmente apprezzate da coloro che sono soliti criticare le posizioni politiche della celebre coach di Amici. “Io non ho mai votato in vita mia. Piaccio solo quando scrivo post contro la ballerina sovranista“, queste nello specifico le sue parole.

Il pensiero della Parisi sui vaccini

L’intervista che Heather Parisi ha concesso a ‘La Verità’ è stata molto lunga e soprattutto diversi sono stati gli argomenti trattati. Nello specifico la ballerina americana ha parlato anche di politica e di vaccini. E a proposito di quest’ultimi ha dichiarato “I vaccini sono sperimentali e io non mi vaccinerò. Media e social mi saltano addosso, ma dico le stesse cose delle case farmaceutiche, e delle agenzie del farmaco: le sperimentazioni non sono concluse” affermando inoltre “Mi definisco free vax”. La donna ha voluto però precisare di aver sempre vaccinato i figli quando, fino ai 5 anni, era obbligatorio farlo ma non con vaccini sperimentali.

La critica ad Antonella Clerici

Nel corso dell’intervista la nota ballerina non ha poi perso l’occasione per muovere delle critiche anche nei confronti di una famosa presentatrice italiana ovvero Antonella Clerici. Per quale motivo? Semplice, la Clerici avrebbe dichiarato di credere molto nella scienza e di credere anche nella medicina per poter finalmente mettere fine alla pandemia. Parole con cui la Parisi non si trova d’accordo.