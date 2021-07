Heather Parisi perde le staffe per Raffaella Carrà. Parole al veleno!

Heater Parisi ha mandato l’ultimo saluto alla collega Raffaella Carrà. Eppure, sembra che qualcosa non le sia andata giù. Il post è una frecciata al veleno.

Heater Parisi, ballerina (Instagram)

Heater Parisi, di origini americane, è una dei volti che hanno popolato la televisione tra gli anni Settanta e Ottanta. Ballerina di grande talento, è stata presente in svariati varietà tipici dell’epoca. Una carriera che le ha donato una grandissima popolarità in Italia.

Tanti i programmi in cui ha danzato e intrattenuto migliaia di telespettatori. A questo proposito possiamo ricordarne alcuni: Al Paradise, Fantastico, Finalmente venerdì, Stasera mi butto, sono solo alcuni degli show che l’hanno resa una stella. La sua agilità e leggerezza hanno conquistato il pubblico di quegli anni.

Al giorno d’oggi, la Parisi, anche se non più attiva in televisione come prima, ha comunque presenziato a delle trasmissioni. L’abbiamo vista ospite a Domenica in, Affari tuoi, Nemicamatissima, e giurata in Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi.

Anche Heater, come svariati colleghi del mondo dello spettacolo, ha voluto salutare Raffaella Carrà che purtroppo ieri ci ha lasciato. Tra la commozione generale, tuttavia, la grande ballerina non ha risparmiato una grande frecciata ad una collega.

Heater Parisi, parole al veleno: il post per Raffaella Carrà

Ebbene, pare proprio che alla Parisi non sia andato giù un certo atteggiamento da parte di una persona che probabilmente lei conosce piuttosto bene.

Heater in uno scatto sui social (Instagram)

Sui social, infatti, se l’è presa con qualcuno che, secondo lei, avrebbe avuto l’ardire di fingere sentimenti di dispiacere per Raffaella. Queste le sue parole:

È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia.

Non si sa esattamente a chi si riferisca, però, c’è da dire, che nel Web alcuni si sono fatti una propria idea. Gli attenti fans hanno, quindi, ipotizzato che Heater si riferirebbe a Lorella Cuccarini che, come ricordiamo, ha scritto un accorato post dopo aver saputo della morte della sua beniamina.

In effetti, le due spesso hanno avuto dei battibecchi riguardo a delle questioni idiologiche. Oppure, ancora, c’è chi pensa che la Parisi abbia mandato una frecciatina a Pippo Baudo, ricordando il fatto che tra il conduttore e la Carrà non c’era forse un rapporto idilliaco.

Pippo, però, a onor del vero, ha scritto che l’unico rimpianto che ha nei suoi confronti è di non aver mai avuto modo di collaborare con lei. Al momento, però, non si sa con esattezza che cosa abbia voluto intendere la ballerina americana.