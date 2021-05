heidi-klum-in-guerra-col-padre-per-il-nome-della-figlia-leni:-la-causa

Guerra in casa Klum: Heidi contro suo padre Gunther. La top model avrebbe intrapreso una battaglia legale contro il papà a causa del nome di sua figlia Leni. Al centro dello scontro ci sono diritti per il nome, una questione di copyright commerciale. Il signor Gunther Klum avrebbe già registrato presso l’Unione Europea il nome di Leni come marchio nel marzo di quest’anno, ma la cosa non sarebbe andata per niente già alla modella tedesca. Non solo il nome della ragazza, ma Gunther avrebbe registrato anche un soprannome della nipote.

Leni è infatti il nome della prima di Heidi Klum, nata da una relazione con Flavio Briatore e che oggi fa la modella. Gunther avrebbe registrato non solo il nome Leni, ma anche il soprannome della ragazza: ‘Mausekatze’, che significa ‘topo gatto’. Heidi avrebbe deciso di fare causa al padre per ottenere lei i diritti del marchio che ha il nome di sua figlia. L’avvocato ha dichiarato al giornale tedesco Bild che se Gunther Klum dovesse realmente violare i diritti di terze parti allora gli sarà fatta un’ingiunzione. Se l’ingiunzione venisse accolta, gli costerebbe 250mila euro o sei mesi di carcere.

Al momento pare non ci sia stata alcuna ingiunzione, questo ha aggiunto l’avvocato, ma è una prospettiva che i legali del signor Klum gli avrebbero già prospettato. Per tale motivo Gunther si sarebbe sfogato sui social scrivendo: “Mi state anche minacciando di farmi andare in galera”. Il padre di Heidi Klum ha fatto sapere, in sua difesa, di essersi sempre occupato della registrazione commerciale dei marchi per la famiglia e che anche i diritti del nome Leni spetterebbero a lui. Il motivo? Heidi avrebbe chiamato così la figlia in onore di sua nonna, la madre di Gunther. Ecco perché, secondo Klum senior, spetterebbero a lui i diritti commerciali.

I problemi tra Heidi Klum e suo padre Gunther sono iniziati in realtà già un paio di anni fa, più o meno. Era il 2019 quando Gunther ha smesso di essere il manager della figlia. In quella occasione i diverbi sarebbero nati a causa del matrimonio di Heidi Klum con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel.