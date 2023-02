Heli Empilhadeiras será expositora na Intermodal South America 2023

Marca aposta na linha de equipamentos elétricos para transformar o mercado O maior e mais completo evento do setor de transporte de carga, logística, intralogística e armazenagem e comércio exterior da América do Sul, acontece entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março deste ano, em São Paulo. A Intermodal South America reunirá 500 marcas nacionais e internacionais, diversas novidades e lançamentos, além de 30 portos nacionais e internacionais dos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Portugal, Uruguai e Canadá.

A Heli Empilhadeiras marcará presença como expositora em diversos pontos da feira, apresentando parte da sua linha de equipamentos elétricos, movidos a bateria de lítio. “Nossas estratégias estão voltadas para a economia verde e, através das nossas empilhadeiras, paleteiras e transpaleteiras, seremos protagonistas da construção de um ecossistema com energia limpa, sustentável e renovável, que impulsione a movimentação logística do País sem agredir o meio ambiente”, pontua Kelly Rech, CEO da Rech Solutions, representante exclusiva da Heli Empilhadeiras no Brasil.

Consolidada no mercado desde 1958 e listada na Bolsa de Xangai desde 1996, a Heli Empilhadeiras detém hoje 33% do marketshare da China. Especializada em engenharia e fabricação de empilhadeiras, a marca ocupa atualmente a sétima posição do mundo na fabricação de empilhadeiras e seus componentes e a primeira na Ásia.

Tendo como prioridade o investimento constante em inovação, pesquisa e desenvolvimento de seus produtos e serviços, a Heli Empilhadeiras vem atuando fortemente para aumentar sua participação no mercado brasileiro.

De acordo com Kelly Rech, a empresa representante exclusiva da Heli no Brasil, investiu em 2022 mais de 35 milhões de reais em seu novo Head Quarter, com Centro Técnico, Show Room e estoque de peças e equipamentos, localizado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O novo conceito da empresa visa inovação, sustentabilidade e melhoria contínua nos processos. “Agora em 2023, vamos inaugurar uma nova filial com 7.000m² em São Paulo, onde o foco será equipamentos elétricos com bateria de Lítio, pois atingimos a nossa meta de não comercializar equipamentos com bateria de chumbo ácido no Brasil”, afirma.

Movimentação logística

A Heli fabrica anualmente mais de 280 mil empilhadeiras dos mais variados modelos, com capacidade de operar cargas de 1 a 46 toneladas, atendendo toda a linha logística, e conta ainda com equipamentos para movimentação de contêineres tipo Reach Stacker. Além dos modelos GLP e Diesel, destacam-se os equipamentos movidos a bateria de Lítio, onde a empresa alcançou um novo patamar de produtividade e autonomia nas demandas operacionais.

A credibilidade, qualidade e excelência da Heli Empilhadeiras no Brasil, vem de encontro ao compromisso da empresa em trazer soluções para o mercado brasileiro, com atendimento em vendas, peças e pós-venda e uma rede de representantes autorizados e distribuidores, que cobrem todo o território nacional. Conta ainda com um moderno e inovador Centro Técnico, para treinamentos, montagem e serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Serviço:

Intermodal South America – 27ª Edição

Data: 28 de fevereiro a 2 de março de 2023.

Local: São Paulo Expo – São Paulo / SP

Sobre a Intermodal South America

Serão três dias de evento presencial, de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023, no São Paulo Expo, que representa um momento único para todos os players e profissionais destes mercados. Além do evento presencial, a Intermodal é também uma plataforma de negócios completa, que visa proporcionar ambientes propícios, ao longo dos 365 dias do ano, para networking, relacionamento, atualização profissional, debates, discussões e novos negócios – por meio de encontros online e offline, bem como por plataformas digitais de conteúdo, que reúnem embarcadores de carga de diversos setores e todos os players da cadeia de valor.

