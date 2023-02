Helicópteros de resgate não conseguem chegar a ponto crítico de São Sebastião; pessoas estão embaixo dos escombros

Segundo o prefeito da cidade, não há confirmações de óbitos, mas muitas pessoas estão embaixo dos escombros e casas continuam desmoronando. Helicópteros não conseguem acessas costa sul devido à chuva. Moradores fazem buscas por desaparecidos e soterrados pela chuva em São Sebastião

Com o tempo chuvoso e ventos fortes, os helicópteros de resgate que foram acionados pela prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, não estão conseguindo chegar na costa sul, local crítico da cidade, onde há pessoas embaixo dos escombros. Moradores estão fazendo buscas por conta própria (veja vídeo acima).

“O helicóptero Águia chega até Maresias e não consegue mais passar, em função dos fortes ventos, chuvas e tempo fechado em relação à serração”, contou o prefeito Felipe Augusto (PSDB), durante uma live nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, não tem como chegar no local de helicóptero, de carro, nem de barco, por causa dos estragos causados pelas enchentes e pelos deslizamentos de terra.

“Por terra não chega, por mar não estamos conseguindo chegar também, por conta da ressaca. Sinal de celular não está funcionando em diversas praias. Diversos bairros estão com cortes de energia em função dessas quedas de barreira”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, até o momento não há confirmação de mortes, mas diversas pessoas estão presas embaixo de escombros, após o temporal e os deslizamentos destruírem casas.

“Não há confirmação de óbitos, existem relatos. Diversas casas estão desmoronando, muitas pessoas estão debaixo dos escombros e as equipes de buscas e salvamento não estão conseguindo acessar diversos locais. O cenário é de destruição total. Muitas pessoas estão precisando de ajuda e as equipes não estão conseguindo acesso”, disse.

A cidade tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Duas casas desabaram por completo no bairro Topolândia e há outras casas em risco. O acesso à cidade também está bloqueado em alguns pontos devido a queda de barreiras. De acordo com a Defesa Civil, foi registrado volume de chuva de 600 milímetros nas últimas 24 horas.

Na manhã deste domingo (19), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que está se deslocando até São Sebastião e Ubatuba, para dar apoio para as cidades.

Moradores fazem buscas por desaparecidos após deslizamento de terra em São Sebastião.

