IN ESCLUSIVA SU RAI YOYO E RAIPLAY

Hello Kitty, uno dei personaggi più amati dal pubblico, torna con una nuova serie animata. Si tratta di “Hello Kitty Super Style!”, che sarà presentata in anteprima a Lucca Comics & Games, e che debutta lunedì 6 novembre su Rai Yoyo e RaiPlay. La serie, una produzione Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids, sarà proposta tutti i giorni alle 7.35 e 18.45 su Rai Yoyo, e sarà disponibile in boxset anche su RaiPlay.

In questa nuova serie divertente e ricca di azione, Hello Kitty è un’amica speciale per tutti gli abitanti di Cherry Town, il personaggio dal cuore gentile che non si ferma davanti a nulla per aiutare i suoi amici e farli sorridere. Per affrontare le sfide di ogni giorno, Hello Kitty si trasformerà di volta in volta in atleta, detective, esploratrice o cuoca, la fiducia e la positività saranno i super poteri che lei utilizzerà durante le emozionanti avventure con i suoi amici, riportando l’armonia e il sorriso in tutta Cherry Town.

Hello Kitty è apparsa per la prima volta nel 1974 su un portamonete trasparente in vinile. Nel corso degli anni è diventata uno dei personaggi più particolari e interessanti al mondo, un’icona sociale in grado di toccare il cuore di donne e bambine di tutte le età ed etnie e anche di ispirare designer ed artisti. Grazie ai suoi brand values – gentilezza, amicizia, semplicità, inclusività – Hello Kitty è ancora oggi uno dei brand lifestyle più cool sulla scena e continua a collaborare con alcune tra le aziende più importanti al mondo garantendo la sua presenza in tutte le categorie merceologiche. Il suo motto è : “you can never have too many friends!”.

