Hemocentro de Campos celebra o Dia Internacional da Mulher com ação de doação de sangue

Iniciativa busca reconhecer e incentivar a participação solidária das mulheres na doação de sangue. Hemocentro Regional de Campos, no RJ

Isabella Corrêa/Divulgação

O Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está promovendo uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e incentivar as mulheres que salvam vidas por meio da doação de sangue.

Todas as mulheres são convidadas a doar sangue na unidade do Hemocentro em Campos e receberão um brinde especial. Em 2021, as mulheres representaram 43,7% dos doadores de sangue no estado do Rio de Janeiro, enquanto em 2022 esse número foi de 36,5%.

Maria Gonçalves, assistente social do setor, convidou todas as mulheres a participarem da ação solidária neste dia especial, independentemente de já terem doado sangue anteriormente.

O Hemocentro é anexo ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e atende a 25 unidades hospitalares da região, funcionando todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. A unidade móvel do Hemocentro também estará em diferentes locais da região para receber doações de sangue nos próximos dias. Confira a agenda abaixo

Para doar sangue, é necessário atender alguns requisitos básicos, como apresentar documento de identidade com foto, ter boas condições de saúde, peso superior a 50 kg, idade entre 16 e 69 anos, não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas. Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados do responsável legal.

Agenda da Unidade Móvel

07/03 – Bom Jesus do Itabapoana

09/03 – Cardoso Moreira

14/03 – Shopping Avenida 28

16/03 – Educandário São José Operário

23/03 – São Fidélis

25/03 – OneSubsea Macaé

30/03 – São João Barra

Vito Califano