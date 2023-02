Hemocentro de Ribeirão Preto faz coleta em empresas para aumentar estoque de sangue; veja como ajudar

Bolsas vão para a unidade que atende 130 hospitais da região. Instituições interessadas em participar devem ter, pelo menos, 30 voluntários e entrar em contato por telefone. Hemocentro de Ribeirão Preto visita empresas para incentivar doação de sangue

O Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) adotou uma estratégia diferente para driblar os baixos estoques de sangue: ir, de empresa em empresa na região, para fazer as coletas dos voluntários (veja abaixo o que fazer para ajudar).

A coleta nas empresas começou em 2020, durante a pandemia. Na época, por causa do isolamento social, muitos doadores deixaram de procurar o Hemocentro. A alternativa foi ir até os voluntários e, três anos depois, a iniciativa se tornou um reforço importante para salvar vidas.

“É fundamental essa ajuda essa ajuda das empresas. Elas ajudam a suprir essa carência que nós temos no dia a dia”, explica o agente de captação Rafael Biagi.

Ato de generosidade

A sala de reuniões da empresa onde a analista de marketing Wayna Ferreira trabalha virou um “mini hemocentro”, onde o compromisso principal é fazer o bem: segundo o Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

“Eu trabalhei no hemocentro e é um trabalho muito lindo. E eu queria poder ajudar também. E hoje eu consegui”, comemora. “Eu estou muito feliz”, diz.

Assim como Wayna, o supervisor Anderson Galvan, de 35 anos, decidiu doar, apesar do medo de agulha. “Qualquer ação voltada ao coletivo é importante”, afirma.

A economia de tempo e a comodidade é um incentivo a mais. “Fica muito mais prático”, afirma o técnico em segurança do trabalho Nilson de Lima Assunção.

Para a diretora de incorporação Fernanda Defende, a iniciativa foi um sucesso. Essa foi a primeira vez a empresa aderiu a ação, que foi bem aceita pelos funcionários.

“Nós tentamos ter esse clima dentro da nossa empresa de nos preocuparmos com o outro. E na hora que a gente chama, então, as pessoas para essa possibilidade, para esse momento de entrega, nossa, a aceitação foi isso que você está vendo”, comemora.

Como a empresa pode participar?

As empresas que tiverem interesse em participar do programa de doações do Hemocentro devem entrar em contato pelo número 0800-9796049.

Para receber as equipes, a empresa precisa ter pelo menos 30 colaboradores que possam fazer a doação de sangue. Se houver mais pessoas dispostas a doar, a ação pode ser dividida em mais dias.

As macas, os materiais para coleta de sangue, equipe médica e os enfermeiros ficam à disposição dos colaboradores.

Para onde vão as bolsas de sangue?

As bolsas de sangue coletadas vão para o Hemocentro, que atende 130 hospitais da região.

Na cidade de Ribeirão Preto, a principal carência é pelo sangue dos tipos A negativo, O negativo e positivo.

