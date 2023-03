hemocentro-de-sergipe-precisa-diariamente-de-doadores-para-manter-estoques;-saiba-como-doar

Em Aracaju, a unidade fica no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho. Hemose

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) precisa diariamente de doadores para manter os estoques de sangue.

Para doar sangue, o voluntário precisa ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e estar bem de saúde. Também é necessário apresentar documento de identificação oficial e original. Menores de 18 anos devem apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

No ato da doação é coletado, no máximo, 450 ml de sangue, por isso, é importante alguns cuidados como, descansar pelo menos seis horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento.

Serviço

O Hemose fica no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, na Rua Quinze, 127, Bairro Capucho, em Aracaju.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174 ou pelo e-mail ‘ssocial.hemose@fsph.se.gov.br’.

