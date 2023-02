Hemocentro do HC de Botucatu atende em novo endereço a partir deste sábado

Doações de sangue serão realizadas no 6º andar do Ambulatório de Especialidades. Hemocentro irá atender temporariamente no 6º andar do Ambulatório de Especialidades do HC de Botucatu

Divulgação

A partir deste sábado (25), o setor de coleta de sangue do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) irá atender temporariamente no 6º andar do Ambulatório de Especialidades, para adequações estruturais da Praça do Doador.

“Como neste período as coletas não podem parar, optamos por esta mudança temporária para o Ambulatório, por ser um local de fácil acesso e que possui toda a infraestrutura necessárias para receber nossos doadores de forma acolhedora e segura”, explica Cláudio Lucas Miranda, responsável Técnico do hemocentro .

O horário de funcionamento segue inalterado: de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30 e aos sábados, das 7h às 12h.

O Hemocentro necessita de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente dos tipos A negativo e O positivo, que estão com os estoques mais críticos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) e pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano