Hemonúcleo de Araraquara registra queda de 40% no estoque de sangue; saiba como doar

Situação é preocupante principalmente com a baixa no estoque de sangue tipo O negativo. Agendamento pode ser feito por telefone. Hemonúcleo de Araraquara registra queda de 40% no estoque de sangue

Amanda Rocha/ACidadeON

O estoque do Hemonúcleo de Araraquara (SP) caiu 40% nas últimas semanas. A unidade precisa de doadores de todos os tipos.

Hemonúcleo de Araraquara tem queda de 40% no estoque

A situação é preocupante principalmente com a baixa no estoque de sangue tipo O negativo.

“Houve uma grande demanda de pacientes tomando sangue por causa de acidentes, por uma série de problemas e a gente ficou bem desabastecido nesse sentido”, disse Reinaldo Bonfá, responsável técnico do Hemonúcleo.

Além de Araraquara, o Hemonúcleo atende as cidades de Américo Brasiliense, Descalvado, Ibitinga, Porto Ferreira, Nova Europa, entre outras.

Em Araraquara, são distribuídos hemocomponentes para a Santa Casa, Hospital São Paulo (Unimed), Maternidade Gota de Leite e serviço de hemodiálise.

O agendamento da doação deve ser feito pelo telefone (16) 3301-6102. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 7h10 às 11h30.

Para doar sangue em Araraquara, é necessário realizar agendamento

Reprodução/EPTV

Veja os critérios para doar sangue:

apresentar documento de identidade original com foto, emitido por órgão oficial (RG, carteira de motorista);

ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos);

pesar acima de 50kg ;

estar em boas condições de saúde. entrar em contato caso faça uso regular de algum medicamento;

dormir pelo menos 6 horas na noite que antecede a doação;

realizar uma refeição completa na noite que antecede a doação (jantar);

não fazer jejum e fazer refeições leves e não gordurosas;

não ingerir bebida alcoólica de 12 à 24 horas antes da doação;

não fumar 1 hora antes e 1 hora depois da doação;

se a doação for realizada após o almoço, esperar o intervalo de 3 horas para realizar a doação;

em caso de 1° doação, não conduzir moto e não ser conduzido na garupa;

não praticar exercícios físicos exagerados antes e após a doação;

homens podem doar, no máximo, 4 vezes ao ano, enquanto mulheres, 3 vezes ao ano.

Hemonúcleo de Araraquara sofre com baixo estoque de sangue

Reprodução EPTV

Vittorio Ferla