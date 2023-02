Hemonúcleo de Bauru faz campanha pré-carnaval para incentivar doação de sangue e cadastro de medula; veja como participar

Ação é promovida em parceria com o Rotary Club Vitória Régia. Ação começa nesta segunda-feira (13) e segue até sábado (18) Campanha incentiva doações de sangue no Hemonúcleo do Hospital de Base

Com objetivo de promover uma conscientização sobre a importância da doação de sangue e da realização do cadastro de medula óssea, o Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru realiza, a partir desta segunda-feira (13), uma campanha para chamar a atenção sobre o tema.

A ação acontece em parceria com Rotary Club Vitória Régia. Durante a semana que antecede o feriado de Carnaval, uma equipe de voluntários estará no hemonúcleo da unidade oferecendo informações e esclarecendo dúvidas sobre a doação por parte da população para salvar vidas.

“Essa iniciativa é realizada há anos e nos ajuda muito, já que é um período em que naturalmente os estoques de sangue reduzem. Além disso, existem mitos que impedem as pessoas de realizarem o cadastro de medula óssea”, explica a assistência social do hemonúcleo, Valéria Coltri.

O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e, aos sábados, das 7h às 12h. (Veja o endereço abaixo).

Como se tornar um doador de sangue e medula óssea

Para se tornar um doador, o interessado deverá ir até um hemonúcleo, preencher uma ficha cadastral portando o documento de identidade e no dia será coletada uma amostra de sangue para verificação de compatibilidade.

Quando houver necessidade de algum paciente compatível, o doador será comunicado para coleta e destinação. O número de cadastrados é limitado e após verificação o doador é comunicado quanto à aprovação da possibilidade de doação.

Quem pode doar medula óssea?

Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa transmissível como HIV ou hepatite.

Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 16 e 70 anos (se tiver mesmo de 18 anos, só com autorização dos pais e responsáveis), estar com a saúde em dia pesar, no mínimo, 50kg, ter tido na véspera uma boa noite de sono, ter feito uma doação leve antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação.

Outras cidades

Em Ourinhos, o Banco de Sangue que atende cidades da região, está com os estoques baixos, especialmente do sangue tipo O. O problema tem afetado os pacientes internados na UTI da Santa Casa.

Na cidade, as os doadores podem procurar o Banco de Sangue, que funciona de segunda a sexta das 7h às 15h, maiores informações pelo fone: (14) 99119-3616.

Veja onde mais doar na região:

Hemocentro de Marília

Endereço: Rua Lourival Freire, 240, Bairro Fragata

Horário: segunda a sábado, das 7h às 13h

Informações: (14) 3402-1851

Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru

Endereço: Rua Monsenhor Claro, 8-88

Horário: segunda a sexta, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h

Agendamento (opcional): (14) 3231-4771

Informações: hemonucleo.hb@famesp.org.br

Hemovida, no Hospital Beneficiência Portuguesa

Endereço: Rua Gustavo Maciel, quadra 15

Horário: das 7h às 12h e das 13h30 às 16h

Agendamento e informações: WhatsApp, pelo (14) 99770-5078, ou ligação, pelos (14) 3223-6933 e 3208-4561

Hemonúcleo de Assis

Endereço: Praça Dr. Symphronio Alves dos Santos, s/n, Centro

Horário: segunda a sexta, das 7h às 21h

Informações: (18) 3302-6025

Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HC-FMB-Unesp)

Endereço: Avenida Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n

Horário: segunda a sexta, das 8h às 16h30, e sábados, das 7h às 12h

Agendamento (atendimento preferencialmente agendado): WhatsApp, pelos (14) 996247055 e (14) 99631 5650, ou ligação, pelos (14) 3813-6931 e (14) 3811-6041, ramal 240

Informações: doesangue.hcfmb@unesp.br

Hemonúcleo Regional de Jaú, no Hospital Amaral Carvalho

Endereço: Rua Dona Silveria, 150

Horário: segunda a sexta, 7h30 às 13h, e sábados, das 7h30 às 12h

Agendamento (obrigatório): (14) 3602-1355 ou (14) 3602-1356

Banco de Sangue de Ourinhos

Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 604

Horário: segunda a sexta, das 7h às 15h

Informações: (14) 3302-2245 e (14) 99119-3616, ou pelos e-mails bso@bsoh.com.br e gerencia@bsoh.com.br

Hemocentro de Tupã

Endereço: Rua Coroado, 775, Centro

Horário: das 7h30 às 11h

Informações: (14) 3495-1130

