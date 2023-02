Para contribuir, basta ir à unidade de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h. Confira os requisitos para doar. Hemonúcleo de Volta Redonda faz apelo por doação de sangue

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

O hemonúcleo de Volta Redonda (RJ) está com o estoque de sangue abaixo do ideal e precisa de doações do tipo O-, que se encontra com o banco de reserva em estado crítico.

Doações de outros tipo de sanguíneos também são necessários para a manutenção do estoque em níveis adequados.

“Nesse período de férias, as doações caem muito. Por isso, fazemos um apelo à população para que nos ajude a manter o nosso estoque de sangue. Esse período é um dos mais críticos do ano e reflete diretamente no movimento de doadores. Doar sangue é simples, rápido e não dói. Todo ser humano em boas condições de saúde pode doar sangue sem qualquer risco ou prejuízo à saúde. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental”, explica o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula.

O hemonúcleo de Volta Redonda fica anexado ao Hospital São João Batista e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h.

As doações feitas no hemonúcleo da cidade atendem aos hospitais São João Batista, Dr. Munir Rafful, Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), Hinja, além da Agência Transfusional de Piraí e o Hospital Municipal de Pinheiral.

Requisitos para ser doador:

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos (idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue antes dessa idade)

Pesar no mínimo 50 kg

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

Não ter feito tatuagem no último ano

