Hemose abre para doação de sangue nesta segunda de carnaval; veja como doar

A unidade funciona das 7h às 11h. Bolsas de sangue no Hemose, em Sergipe

ASN/Divulgação

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) funciona nesta segunda-feira (20), das 7h às 11h, para doação de sangue.

De acordo com o Hemose, a abertura visa realizar a manutenção dos estoques sanguíneos e reforçar a importância do ato da doação com regularidade.

Já na terça-feira (21) não tem expediente. Na quarta-feira (22), o serviço retorna das 13h às 17h.

Como doar

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade de 16 a 69 anos, peso superior a 50Kg, comparecer ao serviço bem alimentado, portando um documento oficial, original com foto.

O Hemose está localizado ao lado do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, na capital. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Mata