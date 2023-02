Hemose realiza cadastro para doador de medula óssea neste sábado em Aracaju

O serviço vai estar disponível no Aracaju Parque Shopping, no Bairro Industrial.

Victor Vidigal/g1

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), realiza neste sábado (4), das 8h às 15h, o cadastro de doador de medula óssea. O serviço vai estar disponível no Aracaju Parque Shopping, no Bairro Industrial.

A ação faz parte do ‘Fevereiro Laranja’, mês de conscientização sobre a leucemia, um tipo de câncer que se inicia nas células-tronco da medula óssea.

No shopping, a equipe do Hemose e os alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) farão orientações individuais para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e a coleta de amostras de sangue para testes genéticos de compatibilidade.

Para ser um doador de medula é preciso cumprir alguns critérios, como estar bem de saúde, ter idade entre 18 a 35 anos, apresentar documento de identidade original oficial e não ser portador de doenças do sangue e autoimunes.

É necessário preencher um formulário com informações pessoais e concluir o cadastro, com a assinatura de um Termo de Consentimento, junto com a coleta de uma amostra com 5 ml de sangue, para testes de histocompatibilidade genética (HLA). Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas por meio dos telefones (79) 3225-8000, (79) 3225-8039 e (79) 3259-3174.

