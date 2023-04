Henriette Fraissat é destaque no Sesc de Mogi neste fim de semana; confira a programação completa

Show “Elas por Ela” é uma homenagem a grandes nomes da música nacional e internacional. Entre atividades do fim de semana estão teatro, oficinas, show e yoga. Henriette Fraissat faz show gratuito no Sesc de Mogi das Cruzes neste domingo (2)

O final de semana no Sesc de Mogi das Cruzes será marcado por atrações musicais, mediação de leitura, oficinas para crianças, teatro e yoga. A programação é gratuita.

Entre os destaques está a cantora Henriette Fraissat, que fará uma homenagem a grandes nomes da música nacional e internacional no show “Elas por Ela” neste domingo (2).

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua rogério Tácola, 118, Socorro.

1 de abril

Cora, doce poesia

A vida simples, os versos, as flores, os doces e as lições de vida da Cora Coralina estão impressos no espetáculo. A trajetória de sua vida, desde a infância até sua velhice é contada e cantada com lirismo, muita música e muita poesia pelas atrizes do Núcleo Caboclinhas.

O Núcleo Caboclinhas é formado por artistas apaixonadas pelos costumes brasileiros. Iniciou suas atividades há 15 anos e, desde então, apresentam espetáculos, vivências artísticas e shows que resgatam e preservam temas da cultura popular brasileira em sua musicalidade, danças, autores, e tudo mais que faz parte deste universo.

Quando: 1/04, sábado

Horário: 16h às 17h

Classificação: Livre – Autoclassificação

Sem retirada de ingressos.

Cabaças Poéticas: Mediação de Leitura

Na alameda arborizada da unidade, educadores do Coletivo Teatral Trupe Trio apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros. A Cia Trupe Trio convida crianças e adultos a espalharem com ela pequenas sementes poéticas. Através da medição de livros carregadinhos de histórias afrobrasileiras e indígenas, o grupo partilha ancestralidade, imaginação e sabedoria. F

Quando: 1/04 e 2/04, sábado e domingo

Horário: 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Classificação: Livre

Sem retirada de ingressos.

Comer e pintar é só começar

Atividade que propõe o uso do potencial de corantes naturais que determinados alimentos têm e que podem ser opções saudáveis para as crianças brincarem, pintarem e comerem.

Quando: 1/04 e 2/04, sábado e domingo

Horário: 10h30 às 12h e das 14h às 15h30

Classificação: Livre

Sem retirada de ingressos.

Faça seu Robô bom de papo

Os participantes serão desafiados a construir um robô narrador e criar sua história. Utilizando arduíno, servos motores e papelão, será construído o narrador. Será possível gravar, modificar vozes e programar o movimento dos motores.

A oficina não tem pré-requisitos de conhecimento, sendo destinada a adultos que tenham interesse em programação, placas controladoras, aplicativos para ensino de programação, aplicativos de edição de áudio, aprendizagem criativa e cultura maker.

Quando: 1/04 e 2/04, sábado e domingo

Horário: 14h às 17h ( 2 turmas)

Classificação: Não recomendado para menores de 16 anos.

2 de abril

Elas por Ela – Henriette Fraissat

O show “Elas por Ela” é uma homenagem aos grandes nomes da música nacional e internacional. Vozes que marcaram época e que nos encantam até hoje. Elis Regina, Gal Costa, Bethânia, Maysa, Rita Lee e Ella Fitzgerald, são algumas das vozes enaltecidas nesse show, que promete envolver gerações, numa tarde deliciosa, com muita música e harmonia.

Com raízes francesas, Henriette viu seu talento como cantora aflorar desde menina, descobriu a música ouvindo clássicos de jazz e blues. Intuitiva, sempre andou acompanhada de músicos, como Tuca Godoy, Adilson e Amilton Godoy, Titulares do Ritmo, Odilon da Cunha e Mazzola. Teve participação em várias gravações de trilhas e jingles dirigidos pelos maestros Chiquinho de Moraes, Elcio Álvares e Maestro Branco, nos estúdios Eldorado, Casablanca e MPM, no período entre 1964 e 1974.

Durante quase 40 anos manteve latente em seu interior suas qualidades vocais, porém, seu retorno à trouxe diversos prêmios como: 1º Lugar no concurso Talentos da Maturidade, 2º lugar no Festival Musical da Secretaria de Cultura de Poá com sua canção “Samba Paulistano”, “Prata da Casa” no 4º Festival da Canção de Mogi das Cruzes com a obra autoral “Sonhos e Desencantos”, entre outros. Comemorou seus 70 anos com o show “Sons & Tons” em 2018.

No ano seguinte, apresentou o show “Simplesmente Henriette”, e encerrou 2021 com um show beneficente junto a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Henriette foi semifinalista do programa “The Voice +” da Rede Globo (2021), e já participou de outros programas.

Quando: 2/04, domingo

Horário: 16h

Classificação: Livre

Sem retirada de ingressos.

Vinyasa Yoga e Char Yoga

Vinosa é uma das formas mais populares e modernas de Yoga. É um estilo dinâmico e esportivo de Yoga que geralmente é ensinado de forma fluida, com os praticantes se movendo através de diferentes sequências de posturas. A respiração é sincronizada com posturas físicas para obter o máximo de benefícios. Muitas pessoas gostam deste estilo particular de Yoga pela variedade, já que as sequências geralmente variam de aula para aula e muitos estúdios oferecem aulas mais avançadas para os praticantes à medida que eles progridem.

Com Anna Rachel: 27anos, professora de yoga e nutricionista. Formada em Yoga Integral, especialista na técnica de Vinyasa Yoga, que incorpora o movimento à respiração. Sendo uma prática fluida e dinâmica e, também, nas práticas de Chair Yoga ou yoga na cadeira, para facilitar movimentos e focar no ganho de autonomia de movimentos e confiança em si próprio.

Quando: 2/04, domingo

Horário: 10h às 11h

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos.

