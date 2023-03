Heroína da Pátria e 1ª deputada negra do país, Antonieta de Barros é símbolo de luta para mulheres

Neste Dia Internacional da Mulher, o g1 conversou com quatro profissionais que se inspiram na trajetória de Antonieta. Seja na música, liderança ou educação, elas buscam transformar o mundo. Heroína da Pátria e 1ª deputada negra do país, Antonieta de Barros lutou por pautas e ideais que seguem presentes

Arquivo/Agência AL

Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita deputada no Brasil, lutou por pautas que ainda se entrelaçam às mulheres. Nascida em 1901, em Florianópolis, foi incluída este ano no livro de Heróis e Heroínas da Pátria pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também professora e jornalista, é referência na luta pelos direitos das mulheres e inspira profissionais que buscam transformar o mundo a sua maneira em diferentes áreas, seja na educação, arte, liderança ou pesquisa.

Neste Dia Internacional da Mulher, o g1 SC conversou com profissionais que têm a trajetória de Antonieta como exemplo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Educação

Responsável por elaborar o projeto de lei que criou o Dia do Professor em Santa Catarina, 15 anos antes de a data ser reconhecida nacionalmente em 15 de outubro, Antonieta tinha como pauta central a educação.

Projeto de lei de Antonieta de Barros

Reprodução Alesc/Divulgação

Dia Internacional da Mulher: a origem do 8 de Março

Nas várias “camadas de Antonieta na educação”, como descreve a pesquisadora e escritora Jeruse Romão, que participou também do movimento para a alfabetização de adultos e daqueles para quem o “bolso não sorria”, conta.

Assim como foi Antonieta, Sônia Carvalho é professora em Florianópolis. Responsável pela modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Capital, a educadora vê na trajetória da ex-deputada o mesmo esforço que enxerga nas “muitas Antonietas” que passam pelo projeto.

Pobres e na maioria mulheres negras, as estudantes buscam a liberdade, mesmo que seja simples como decifrar o letreiro de um ônibus.

Sônia Carvalho, professora do EJA em Florianópolis

Arquivo Pessoal

Defensora da educação como meio para uma sociedade mais igualitária “onde todos têm lugar”, Sônia destaca também que o ensino tem potencial para a construção de uma sociedade antirracista, uma luta também dividida pela ex-deputada.

“A educação vem como uma grande paixão e uma certeza de que é possível propor mudanças, fazer com que as pessoas possam mudar o jeito de ser, de viver e de estar no mundo”, explica a professora.

Lei inscreve nome de Antonieta em Livro de Heróis e Heroínas da Pátria

Quinze anos antes de se tornar lei no Brasil, Antonieta de Barros criou o Dia do Professor

Arte

“Todos nós, voluntariamente ou não, somos ginastas, vivemos a tentar equilíbrio no grande trapézio da vida”. A frase é de Antonieta e foi publicada na ‘Crônica Farrapos de Ideias’ em 1933, no Jornal a República e reverbera até hoje.

Não só na literatura, uma das áreas de atuação da ex-deputada enquanto professora, a catarinense também é inspiração constante na música e vida de Dandara Manoela.

Cantora nascida em São Paulo e radicada na Capital, Dandara foi apresentada à história de Antonieta há 9 anos, quando chegou ao Estado para estudar na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Desde então, tem na catarinense influência para arte que faz.

Cantora Dandara Manoela mora há 9 anos em Florianópolis

Arquivo Pessoal/Divulgação

No clipe ‘Pretas Yabás’, lançado em 2020, o rosto de Antonieta aparece estampado em um mural de 32 metros de altura por nove de largura. A caricatura foi feita 2019 em uma das ruas mais movimentadas da Capital catarinense.

A ex-deputada também está em uma placa que troca de nome e passa a se chamar Antonieta de Barros (assista abaixo).

“Ocupar e substituir uma das principais ruas do Centro de Florianópolis pelo nome da Antonieta é, simbolicamente, uma forma de a gente continuar falando e conhecendo essa mulher que é referência para os nossos dias atuais”, afirma a artista.

Muitas vezes primeira

Não só a primeira deputada estadual negra do Brasil, Antonieta também foi a primeira deputada mulher no parlamento catarinense e a primeira a assumir a presidência da Alesc.

E é essa liderança nata de Antonieta que a faz ser inspiração para a titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Araranguá, Eliane Chaves.

Atuando em um ambiente predominantemente masculino, assim como Antonieta na política, a investigadora destaca a importância da ex-deputada na busca por mudança e emancipação.

Delegada Eliane Chaves, titular da DPCAMI de Araranguá

Reprodução/Redes Sociais

Ao destacar as vezes que a ex-deputada foi pioneira, a delegada se emociona.

“É incrível que até hoje a mulher precisa brigar pelo seu espaço e imaginar que na década de 30 uma mulher assumiu esse papel que ela assumiu. É muito inspiradora sua história”. afirma.

Essa liderança é delineada por uma característica intrínseca de Antonieta, como descreve Jeruse Romão, autora da biografia da ex-deputada.

“A vida da Antonieta inteira é atravessada pela energia da coragem. Uma coisa é ter alguém para ser bússola, para orientar, mas ela não. Ela foi a primeira a ocupar esses lugares”, diz.

A pesquisadora ainda reforça que Antonieta não era qualquer mulher, mas “uma mulher filha de uma mulher escravizada”.

“No tempo histórico que ela viveu, se pegava com a mão a escravidão. Se eu estou em 2023 lutando contra o racismo, imagine Antonieta”, conclui.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla