Heterocromia em animais chama atenção pela beleza, mas é preciso ter cuidados

Um problema genético em alguns cães e gatos chama atenção de seus donos e também de pessoas pela rua pela beleza, mas também pelo fato de não ser comum: é a heterocromia, que altera a coloração e também pode se relacionar a doenças na visão e audição do animal.

De acordo com o médico veterinário José Henrique Ferreira, de São José do Rio Preto (SP), quem tem um bichinho com esta anomalia deve fazer uma visita a um veterinário para analisar se a saúde do animal está boa.

“Normalmente a heterocromia não afeta a visão. Eles costumam enxergar normalmente, mas em alguns casos específicos a alteração na cor dos olhos dos animais pode estar relacionada a algumas doenças preocupantes e pode ter alteração da visão, entre outros problemas”, explica.

A estudante de veterinária Letícia Mota tem o cãozinho assim. Ele nasceu com um olho de cada cor e decidiu checar se a saúde dele estava boa. “Isso não afeta em nada a vida dele, ele enxerga normalmente. É um distúrbio e apenas é a coloração alterada”, diz.

A saúde do gato Kenay também é ótima. Ele tem um olho azul e outro verde e enxerga muito bem. A dona de casa Elaine Catarucci, dona do bichinho, é apaixonada pelo diferencial do animal e, por isso, sempre publica fotos dele nas redes sociais.

“Seria muita beleza para ficar guardada, então a gente coloca as fotos na internet para todo mundo curtir os momentos dele”, afirma.

