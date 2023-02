Higienização, memória: entenda processo de preservação do Palácio Rio Branco em Ribeirão Preto, SP

Prédio abrigou prefeitura por mais de 100 anos e agora vai sediar a Secretaria de Cultura. Etapa cataloga objetos e deve durar 4 meses, diz pesquisadora. Palácio Rio Branco passa por trabalho de conservação em Ribeirão Preto, SP

Com duração prevista para os próximos quatro meses, o processo de preservação do Palácio Rio Branco, antiga sede da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), começou nos últimos dias.

O prédio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro, é o principal expoente da memória política e administrativa da cidade.

O local abrigava a Prefeitura desde 1917, ano de sua inauguração, mas agora vai ser a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. (veja abaixo)

O trabalho inicial visa identificar e catalogar os objetos históricos existentes no imóvel, conforme explica a pesquisadora Alice Registro Fonseca.

“Tem um tratamento de higienização, onde a gente passa uma cera e vai hidratando e trazendo de volta o trabalho de conservação preventiva dessas peças. Já as peças que precisam realmente de restauração, é em outro momento quando a gente tem um diagnóstico para fazer e acompanhar”, conta a pesquisadora.

Pesquisadora durante processo de preservação de móveis do Palácio Rio Branco em Ribeirão Preto, SP

Aurélio Sal/EPTV Ribeirão Preto

E a restauração?

Segundo Pedro Leão, secretário de Cultura e Turismo, o processo de restauro do prédio não tem data para começar. Isso porque a fase licitatória está em andamento.

“Nós precisamos entender quais móveis vão ficar exclusivamente para a contemplação do público e quais móveis históricos podem ser utilizados em atos solenes”, afirma o secretário.

Leão ressalta, ainda, que o objetivo do grupo de pesquisadores é preservar o máximo de peças possível para que o prédio continue traduzindo uma parte da história de Ribeirão.

“Todas as grandes decisões foram tomadas nesse prédio. Temos que ter muito orgulho disso”, afirma o secretário.

O intuito é criar um espaço cultural no Palácio do Rio Branco

Aurélio Sal/EPTV Ribeirão Preto

Mudança

Em 2022, a sede da Prefeitura de Ribeirão Preto deixou o Palácio Rio Branco e migrou para o Centro Administrativo “Prefeito José Magalhães”, também na região central. A mudança teve início em agosto do ano passado.

O espaço, que era da Caixa Econômica Federal, foi comprado pela Prefeitura em 2018. Apesar da troca, o local não é definitivo, uma vez que o novo Centro Administrativo será construído na Avenida Cavalheiro Paschoal Inecchi, próximo ao batalhão da Polícia Militar.

Palácio Rio Branco foi construído na década de 1920 para sediar a administração municipal

Arquivo Público de Ribeirão Preto

