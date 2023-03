Histórias de migrantes e Dom Quixote são atrações do fim de semana no Teatro Contadores de Mentira

“Andêmos: Aqui Somos Todos Migrantes” terá apresentações no sábado às 20h e no domingo às 19h. Já “Desventuras de um Quixote em terras de um país qualquer ou nenhum” será apenas no sábado às 16h. Andêmos: “Aqui Somos Todos Migrantes” será atração no Teatro Contadores de Mentira em dois dias

Gato Coletivo Artístico

O Teatro Contadores de Mentira, em Suzano, recebe neste fim de semana dois espetáculos para todas as idades: um sobre migrantes e outra baseada no clássico Dom Quixote. As duas peças têm entrada gratuita.

Já o “Desventuras de um Quixote em terras de um país qualquer ou nenhum” , da Cia A DitaCuja será apresentado neste sábado, às 16h. Ambas peças são gratuitas e com classificação indicativa para todas as idades.

Andêmos: “Aqui Somos Todos Migrantes”

Da companhia Gato Coletivo Artístico, a peça “Andêmos: Aqui Somos Todos Migrantes” será apresentada no sábado (25), às 20h, e no domingo (26), às 19h.

Andêmos conta três histórias de pessoas comuns que vivenciam o heroísmo diário de migrar de suas terras de origem e buscar uma vida melhor, longe de casa.

Os personagens Tereza e Inácio são da época dos povoados, fogem para viver um romance; já Francisca se desloca com a filha pequena, em um momento em que pessoas deixam o campo para trabalhar nas fábricas da cidade, em busca de uma vida melhor; Rafaela retrata o momento atual, no qual a relação tempo/espaço é comprimida pelo uso de aviões, celulares e outras tecnologias. Após namorar quatro anos pela internet, ela cruza o país para viver o casamento.

A peça traz toda a trilha sonora e sonoplastia executadas ao vivo, com viola, violão, sanfona, saxofone e instrumentos de percussão, fortemente inspirada pela cultura sertaneja raiz e o samba de bumbo (ou samba rural paulista).

À convite do Gato Coletivo Artístico, Alice Possani (Matula Teatro) assina a direção artística, enquanto Felipe Macedo (Cia. Histriônica) é o diretor musical. Também compõem o elenco Anderson Zotesso (dramaturgo), Islaine Garcia, Guilherme Campos, Thairine Barbosa, Regina Lima (musicista) e Quesia Botelho (atriz convidada – Cia. Histriônica).

Desventuras de um Quixote em terras de um país qualquer ou nenhum

A peça conta a história do recém nomeado cavaleiro Dom Quixote, que vem chegando a Suzano “impossibilitado” de enxergar a realidade que o cerca e que jurando lutar pelo bem e pelos mais fracos, vê monstros, perigos e problemas de relevância duvidosa. O Quixote de um país qualquer ou nenhum, não escolhe suas batalhas e seus inimigos, estes, lhe são colocados pelas forças que dominam o reino e que são reforçados por seus próprios “pré-conceitos”.

Mas é do seu encontro com Dulce, cidadã do mesmo reino, mãe e trabalhadora, que nasce a riqueza da jornada por esse reino estranho, onde público e privado se confundem e onde o poder é inimigo do empoderamento, repleto de perigos imaginários e conspirações reais.

O Teatro Contadores de Mentira Rua Major Pinheiro Fróes, 530 – Parque Maria Helena, Suzano.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa