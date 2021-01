“Ho fatto le analisi, saranno gli ormoni” Elettra Lamborghini la confessione scottante | Video

Elettra Lamborghini parla ai fan a cuore aperto, tra effetti degli ormoni e confessioni scottanti che la riguardano. La domanda per l’artista ancora una volta è la stessa: possibile che la Lamborghini sia in dolce attesa del suo primo bambino? Ecco cosa sta succedendo in questi giorni alla regina del twerking.

Nel corso della sua carriera Elettra Lamborghini è diventata una vera e propria super star sui social dove racconta la sua vita in toto, tra appuntamenti lavorativi e anche avvenimenti che la riguardano da vicino. La regina del twerking, inoltre, in queste settimane è tra i protagonisti più amati dello show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino insieme al quale ha avuto modo di mettere in campo il suo lato comico e gioioso conquistando anche il pubblico della prima serata di casa Rai.

A ogni modo, l’attenzione mediatica oggi si concentra su un racconto fatto dalla Lamborghini che ha fatto riferimento agli effetti che gli ormoni hanno avuto sulla sua pelle…

Elettra Lamborghini il viso stravolto

L’artista sta vivendo dei mesi molto intensi per la sua carriera, impegnata sia nel campo della musica, che in quello della televisione prendendo parte a diversi show, uno di questi appunto Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino.

Comunque sia, Elettra Lamborghini in queste ultime ore ha voluto condividere un video dove racconta un qualcosa di particolare che le è appena successo, rilasciando la seguente dichiarazione: “Sapete che solitamente non uso filtri, però p doveroso perché non so cosa ho fatto alla faccia che sembra un campo di battaglia… saranno gli ormoni”.

“Ho fatto gli esami al sangue…”

Nel momento in cui la Lamborghini parla di effetti ormonali ecco che il gossip si scatena su una possibile gravidanza… ma, ecco che arriva prontamente la risposta dell’artista.

Come sua abitudine fare, Elettra Lamborghini ha voluto condividere con i fan un qualcosa di molto personale e scoperto recentemente dopo un controllo di routine fatto dall’artista. Nel video in questione, Elettra Lamborghini ha dichiarato: “Detto ciò, ho fatto gli esami al sangue recentemente, ed è venuto fuori che io non bevo mai… e io, se ci penso, al massimo bevo un bicchiere d’acqua la mattina con due pasticche”. L’artista, dunque, spiega come in nel corso della sua vita non abbia avuto un ottimo rapporto con l’acqua ma, al fine di prendersi cura del suo corpo, ha deciso di cambiare le sue abitudini forzandosi a bere molto di più rispetto a prima.

Il cambiamento delle abitudini però hanno avuto subito effetto su Elettra Lamborghini. A raccontare il tutto è stata la stessa artista che, in un nuovo video condiviso nella sua pagina Instagram, ha riscontrato labbra e occhi gonfi. Un piccolo effetto collaterale derivante dall’eccessiva presenza di liquidi in corpo.

