Romina Power e il suo passato a Los Angeles “Ho lavorato in uno strip club”, ha esordito in questo modo Romina Carrisi in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. In quella circostanza la quartogenita di Al Bano e Romina Power ha svelato un retroscena del suo passato mentre soggiornava e lavorava a Los […]

L’articolo “Ho lavorato in uno strip club e…”: Romina Carrisi, la rivelazione sul suo passato a Los Angeles proviene da KontroKultura.