“ho-mangiato-troppo!”:-i-rimedi-per-digerire-in-fretta

“Ho mangiato troppo”: ecco consigli e rimedi post abbuffata per accelerare il metabolismo e sentirsi più leggeri.

A volte capita di esagerare nelle porzioni e di lasciarsi andare a peccati di gola. Di conseguenza, però, ci si sente appesantiti, affaticati e gonfi. Se anche a voi è capitato di dire “Ho mangiato troppo” potete seguire dei rimedi lampo per accelerare la digestione e sentirvi subito meglio. Dal classico rimedio della nonna di acqua e bicarbonato per digerire a strategie di fitness per bruciare e (ri)attivare il metabolismo, ecco alcuni consigli post abbuffata per sgonfiare e sentirsi più leggeri.

3 rimedi per digerire in fretta

Se cercate un metodo veloce provate acqua e limone per digerire. In un bicchiere di acqua aggiungete il succo di mezzo limone (anche uno intero, se piccolo). Bevete a piccoli sorsi e vi sentirete subito meglio.

Un’altra soluzione rapida ed efficace è il classico bicarbonato, ottimo dopo un pasto abbondante o ricco di grassi e fritture. Mettete in un bicchiere d’acqua un cucchiaino di bicarbonato, bevete a piccoli sorsi e nel giro di pochi minuti inizierete a digerire sentendovi più leggeri.

Ottimo anche lo zenzero, una radice rinomata per le sue proprietà digestive e rigeneranti. Il modo migliore per apprezzarlo è con una tisana o un decotto, oppure mangiandolo crudo. Se avete problemi di digestione un decotto con zenzero e limone vi aiuterà a rilassare meglio i muscoli della pancia.

Gli errori da non fare

Nel caso in cui avete esagerato con il pranzo non fate l’errore di mettervi a dormire per via della sonnolenza. Cercate di camminare per circa mezz’oretta: questo vi aiuterà a mantenere attiva la circolazione e iniziare a bruciare.

Detto questo ovviamente, non vi stiamo consigliando fare attività fisica pesante, anche se il vostro istinto potrebbe spingervi a voler bruciare subito tutte le calorie in eccesso.

Cercate di aspettare e, dopo circa tre ore dal pasto abbondante, fate una corsetta oppure andate in palestra per una sessione di spinning. Evitate addominali e sforzi eccessivi, altrimenti rischiate una brutta indigestione o dolori addominali.

Infine, per non mettere su peso, il giorno dopo aver consumato un pasto abbondante (o dopo alcuni giorni di stravizi alimentari) vi possiamo consigliare fare una dieta detox per smaltire le tossine in eccesso. La sera vi sentirete già meglio.