Il massimale di una polizza assicurativa e l’influencer Algero Corretini, alias 1727 Worldstar… strano accostamento! Una noiosa terminologia e l’esuberante rapper diventato famoso per il pirotecnico video durante il quale colpiva un muretto in diretta su Instagram!

Cos’è il massimale di polizza?

In una polizza assicurativa, “massimale” (nulla a che vedere con i pesi sollevati sulla panca piana da un bodybuilder) si definisce la massima cifra messa “gentilmente” a disposizione da una compagnia; il tutto se accade l’evento oggetto del contratto; ovviamente, in cambio di un premio che l’assicurato paga.

Già “premio”.. perchè così si definisce la cifra che noi aguzzini assicuratori chiediamo ai clienti; per telefono, in genere, chiamiamo magari l’amico che ci ha sottoscritto la polizza e gli diciamo “C’è un premio da pagare”… stranezza della lingua assicuratese.

Quanti milioni di euro servono?

In genere, non si guarda neanche al massimale in un contratto; “secondo i termini di legge” lo slogan preferito dagli assicuratori.

Ma è possibile che il massimale di una polizza non basti?

Il caso è venuto alla luce un mesetto fa, quando l’enorme porta-containter Ever Given aveva, come dire, “bloccato” un attimo il traffico nel canale di Suez. Ironia a parte, centinaia di imbarcazioni si sono ritrovate a dover fare il “giro largo”: circumnavigare l’Africa. Consegne non rispettate, merci deteriorate, costi aggiuntivi di carburante ed equipaggio: si parla di oltre 3 miliardi di dollari che, tra intrecci internazionali degni del miglior Hitchcock, in molti si stanno affrettando a chiedere alle compagnie assicurative giapponesi di Ever Given.

Non so come siano andate le cose, ma sono un subagente assicurativo e caso fortuito vuole che uno dei miei migliori amici sia un ufficiale di marina. Con un po’ di fantasia immagino la scena: tutto tronfio che entro in ufficio, mostrando fiero il contratto: “Capo voglio l’aumento; ho assicurato l’Ever Given. L’ufficiale era un mio amico d’infanzia; mi ha introdotto negli ambienti giusti e ho portato a casa la polizza!!!”…

Lo stesso ufficiale che alle 3 di notte mi avrebbe chiamato per comunicarmi “Ho sfonnato tutto fratellì… ho preso il muro fratellì”

