“ho-voglia-di…”-elettra-lamborghini-e-il-piccante-desiderio-notturno

La regina del twerk non ha peli sulla lingua nell’esprimere quello che pensa alla sua community, anche ieri sera ha raccontato una “voglia improvvisa”.

Abbiamo avuto modo di conoscere la spontaneità di Elettra Lamborghini durante l’ultima stagione de “L’Isola dei Famosi” in cui come opinionista non ha mai nascosto il suo modo schietto di pensare.

Lo fa anche con grande leggerezza sui suoi canali social dove racconta la quotidianità fatta di prove musicali, servizi fotografici e momenti di spensieratezza lontana dallo spettacolo dove può viversi il suo relax appieno.

Lo ha fatto anche ieri sera quando ha commentato su Instagram la prima puntata del docureality “Temptation Island”.

È stata talmente presa dalla coppia Tommaso e Valentina che ha spiegato che il 21enne romano è “il numero uno” e che adesso è tranquilla perché la “sua estate è salva” avendo da commentare tutto quello che accade su Twitter.

Elettra spiazza i fan: “Se chiamo Deliveroo o Glovo me lo portano?”

Il reality di Canale Cinque di svolge in Sardegna presso l’“Is Morus relais” ma l’ambientazione esotica deve aver suscitato in Elettra strane voglie notturne.

A metà trasmissione ha infatti spiazzato tutti i fan all’ascolto raccontando di avere una strana voglia improvvisa.

Le sue parole hanno fatto sorridere moltissime persone che come lei stavano incollate davanti la tv intente a capire le dinamiche di gioco sempre più intriganti.

Raga ho una voglia matta di cocco. Se chiamo Deliveroo o Glovo me lo portano? Mi dite dove lo posso trovare?

Non ci ha fatto sapere se ha poi soddisfatto la sua viglia di cocco, fatto sta che i commenti riversati su Twitter sono stati cospicui e pungenti come da lei anticipato.