Discussão começou por conta de um dos moradores envolvidos estar com som alto em casa. Homem agride cinco pessoas com espada após briga de vizinhos em Taubaté, SP

Simone Gonçalves

A Polícia Civil de Taubaté (SP) investiga o caso de um idoso de 60 anos que agrediu cinco pessoas durante uma briga de vizinhos no bairro da Estiva na noite do último sábado (25).

De acordo com a polícia, o caso aconteceu na rua Expedicionário Teodoro Francisco Ribeiro. Policiais militares foram acionados e constataram que a discussão começou depois de duas famílias vizinhas se desentenderem por conta do som alto em uma das residências.

O homem de 60 anos alega que, durante a briga, sua casa foi invadida por alguns dos moradores que estavam envolvidos e que queriam discutir com sua esposa e sua filha, que reclamaram do barulho.

Em determinado momento, o idoso usou uma espada e atacou cinco pessoas, que ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região central, onde receberam atendimento.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal, violação de domicílio, ameaça e dano na delegacia seccional da cidade.

