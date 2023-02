homem-agride-ex-companheira-com-socos-e-‘capacetadas’-na-frente-da-filha-em-natal

Mãe da vítima também presenciou o crime. Justiça determinou medidas protetivas. Vítima mostra marcas de agressão do ex-companheiro no rosto

Um homem agrediu a ex-companheira com socos e golpes com um capacete, na frente da filha do casal, uma menina de 2 anos de idade, na madrugada da última terça-feira (21), em Natal.

O caso aconteceu no conjunto Parque dos Coqueiros, na Zona Norte da cidade, e foi registrado na Polícia Civil. Medidas protetivas foram determinadas pela Justiça.

A história ganhou as redes sociais, onde a vítima publicou um depoimento, mostrando marcas de agressão no rosto.

Segundo a mulher, o casal teve uma união estável e estava separado há cerca de dois anos. Nesse período, no entanto, ambos tentaram reatar o relacionamento.

Na última segunda-feira (20) eles foram para uma mesma festa de carnaval em Barra de Maxaranguape, porém, separados.

A designer de sobrancelhas Ana Carla Farias, de 21 anos, disse que foi ao evento com amigas e não conversou com o ex-companheiro no local.

No entanto, ela afirmou que o homem ligou do telefone de um colega para o celular de uma amiga dela, quando elas já voltavam para casa, e ouviu uma brincadeira da ex-companheira com as amigas, sugerindo que elas fossem a um motel.

Depois disso, o homem teria passado a monitorar a mulher, mandando mensagens, para saber se ela estava, de fato, indo para casa. Em seguida, ele foi até o imóvel onde ela mora com a mãe.

“Assim que eu cheguei, eu vinha subindo a escada, quando ele chegou e começou a me esculhambar. Ele botou o dedo na minha cara, tentei tirar, e ele começou a me bater. As poucas palavras que a gente trocou foi ele perguntando por que eu tinha demorado para chegar, por que eu estava dizendo que ia para um motel. Só tinham se passado 10 a 20 minutos”, afirmou a mulher.

“Inicialmente eu achei que ele tivesse me dado um soco e depois várias capacetadas, tanto que é o que está registrado no boletim de ocorrência. Mas ele disse à minha prima que ele tinha me dado três socos e uma capacetada. A última eu lembro. No resto, eu estava com a cabeça baixa”, afirmou a vítima.

A mulher ainda afirmou que está com medo em relação à sua própria segurança. Ela também disse que entrou em contato com a mãe do suspeito dizendo que não queria mais que o homem fosse visitar a filha do casal.

“Eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Eu não sei o que pode acontecer”, disse a mulher, chorando.

Procurado pela Inter TV Cabugi, o homem não quis dar entrevista, segundo ele, por orientação da defesa. O suspeito, que tem 23 anos, confirmou que tomou conhecimento da medida protetiva determinada pela Justiça, de que não pode se aproximar da mulher ou de familiares dela, e declarou que vai prestar depoimento.

O homem chegou a gravar um vídeo e publicar nas redes sociais, mas apagou o conteúdo. O suspeito ainda afirma que a mulher causou prejuízos a ele, ao quebrar uma moto dele, avaliada em R$ 30 mil.

O cunhado da vítima afirmou que a moto caiu durante as agressões na casa. “Depois de bater nela, ele ainda ficou aqui xingando ela na frente da mãe dela”, relatou. O homem ainda disse que teme pela segurança da cunhada, da própria namorada e da sogra, que moram na casa.

