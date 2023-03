Homem alcoolizado é preso após se envolver em batida entre motos com um morto em Piracicaba

Indiciado tinha tinha nível de álcool acima do tolerado no organismo, segundo a SSP. Caso foi registrado no plantão policial de Piracicaba

Um homem de 40 anos, que estava alcoolizado, foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo após um acidente na noite desta quinta-feira (23). A vítima era um homem de 52 anos, que morreu no local do acidente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o indiciado pilotava a moto no sentido bairro São Mateus 2, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304). Em um cruzamento da via, ele atingiu a outra moto, conduzida pela vítima.

A Polícia Militar foi chamada até o local e encontrou a vítima no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou valor acima do tolerado para presença de álcool no organismo. Ele ficou preso à disposição da Justiça.

