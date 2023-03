Homem ameaça frentista com facão e assalta posto de combustíveis em Marília; vídeo

Ladrão leva frentista que estava do lado de fora do posto até o caixa do estabelecimento. Caso foi registrado na zona oeste da cidade. Homem ameaça frentista com facão e assalta posto de combustíveis em Marília

Um homem com um facão assaltou, na noite de sábado (11), um posto de combustíveis na zona oeste de Marília (SP). O caso foi registrado por volta de 20h30.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o criminoso leva o frentista que estava do lado de fora do posto até o caixa do estabelecimento.

Mesmo com a presença de veículos no local, o ladrão continua com a ação e, com um facão na mão, ameaça os funcionários. Ele rouba cerca de R$ 500 do posto e, em seguida, foge a pé.

Ninguém se feriu. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. O homem não foi encontrado.

