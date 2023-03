Homem ameaça jovem de morte, corre atrás dela com facão e acaba preso no interior de Roraima

Caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (2), no município de Rorainópolis. O homem, de 33 anos, também tentou agredir os policias durante a abordagem e foi levado para a delegacia. Suspeito foi preso por agentes da Polícia Militar.

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem, de 33 anos, foi preso na tarde dessa quinta-feira (2) após ameaçar uma jovem, de 21 anos, de morte e correr atrás dela com um facão. O caso aconteceu em Rorainópolis, região ao Sul de Roraima.

A vítima informou à Polícia Militar que estava em sua casa, onde também funciona uma barbearia, quando o homem chegou e pediu um isqueiro.

Na ocasião, a jovem informou que não possuía o objeto. O suspeito ficou com raiva, começou a ameaçá-la de morte e tentou segurar o braço da vítima, que correu para a parte detrás do imóvel e trancou a porta.

Em seguida, o suspeito pegou um facão que estava na parte externa da casa. Com medo, a jovem correu para a residência da sogra dela e foi seguida pelo suspeito, que correu atrás dela com o facão na mão.

Na residência da sogra, a jovem conseguiu acionar a Polícia Militar. Durante buscas pela região, os policiais localizaram o homem em “visível estado de embriaguez”.

Informado sobre a prisão, ele ainda tentou agredir os policiais com alguns chutes. O suspeito foi contido pelos agentes e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil no município.

Facão foi apreendido pela Polícia Militar.

PMRR/Divulgação

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa