Homem armado com revólver invade repartição pública e assalta assistente social na Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo

Vítima estima prejuízo em aproximadamente R$ 20 mil com o roubo de joias de ouro. Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (14), em Presidente Prudente (SP).

Um homem armado com um revólver invadiu a Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo e roubou duas correntes e um anel de formatura de ouro de um servidor público, que trabalhava no local, nesta terça-feira (14), em Presidente Prudente (SP).

A vítima, de acordo com o Boletim de Ocorrência, foi um assistente social, de 39 anos.

A reportagem do g1 entrou em contato com o funcionário, que preferiu não ser identificado e relatou que o local “não tem câmera de monitoramento e nenhum segurança”.

“Não tem câmera de monitoramento, não tem nenhum segurança, lá é um lugar que a gente fica bem vulnerável. A gente presta um serviço para a comunidade lá e pensa que ‘nada vai acontecer com você’, mas muito pelo contrário. Acho que o cara [assaltante], por perceber essa vulnerabilidade, acaba aproveitando a situação”, disse.

Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP)

O funcionário público também estimou que o prejuízo do crime se aproxima de R$ 20 mil.

“Investigação a gente sabe que é bem difícil. Ouro é que nem dinheiro. Caiu no chão, alguém pega, derrete e como você vai falar que é seu?. O ladrão já estava bem longe do local quando o Boletim de Ocorrência foi feito pela instituição. Eu vou colaborar nesta quinta-feira [com o boletim], porque eu não estava em condições de fazer nada”, acrescentou ao g1.

“O pessoal da unidade entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região [Sintrapp], e eles vão entrar com um pedido para a Prefeitura colocar câmera no local, colocar segurança. Todo mundo ficou com medo, ontem fui eu, amanhã pode ser uma médica, um dentista. Ninguém está indo [trabalhar] mais com corrente de ouro, colar, brinco”, finalizou.

Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP)

Sintrapp

A presidente do Sintrapp, Luciana de Freitas Telles Peres, disse ao g1 que o sindicato esteve no local do crime nesta quarta-feira e “está solicitando que os trabalhadores e usuários tenham segurança nas unidades”.

“Nosso papel é dar o apoio para os funcionários e verificar, junto à administração, quais providências já foram tomadas, o que é que a administração está fazendo e vai fazer para evitar outras situações como esta. A gente está solicitando que os trabalhadores e usuários tenham segurança nas unidades”, explicou.

Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP)

“Nós estivemos na unidade de saúde nesta quarta-feira, por meio de um dos nossos diretores, a fim de conversar com os trabalhadores, saber como eles estão, tentar acalmá-los e também colocar a estrutura do Sintrapp à disposição. Agora, a gente vai aguardar o retorno da Prefeitura”, finalizou ao g1.

O sindicato encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Administração solicitando informações sobre as providências adotadas em relação ao assalto e à segurança dos funcionários na UBS do Jardim Brasil Novo.

Prefeitura

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que, com relação ao ocorrido na UBS do Brasil Novo, assim que tomou conhecimento do fato, “por questões de segurança e de procedimentos administrativos, foi registrado o Boletim de Ocorrência, efetuado pela gerente da unidade, considerando que a vítima, que é um servidor da unidade, se negou a lavrar o boletim”.

“Todos os processos administrativos serão instaurados. Lembrando que essa é a primeira vez que a ocorrência é registrada na unidade e que será elaborado um procedimento para a criação de uma Área de Interesse de Segurança Pública (AISP) para verificar a possibilidade e a viabilidade de o local receber o serviço de Atividade Delegada, feita por policiais militares”, concluiu.

Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP)

