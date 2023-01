Homem armado tenta matar esposa na frente dos filhos e é preso em Boa Vista

Esposa do infrator, de 27 anos, relatou à Polícia Militar que suspeito chegou a atirar quatro vezes na casa. Caso foi registrado no 5° Distrito Policial

Um homem, de 30 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (26), após ameaçar com uma arma e tentar matar a esposa na frente aos filhos. O crime foi no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista.

A Polícia Militar, ao chegar no local da ocorrência, encontrou o homem armado com um rifle, e pediu para que ele abaixasse a arma. O suspeito, então, apontou a arma para os policiais, que atiraram 13 vezes contra o infrator, mas ele não foi atingido.

O homem correu para dentro de casa e se trancou no quarto. A esposa, de 27 anos, disse que ele estava recarregando a arma. A polícia entrou no quarto e o prendeu.

A esposa do infrator relatou à polícia que antes deles chegarem, o marido chegou a atirar quatro vezes, duas no muro, um na porta da sua irmã e outra dentro de casa. Além disso, ela afirmou que ele a enforcou, agrediu com socos e apontou a arma para a cabeça dizendo que iria matá-la.

Os filhos da vítima, uma criança de 8 anos, e outra de 9, relataram aos policias que seu pai estava tentando matar a mãe. As crianças estavam muito assustadas e transtornadas, segundo a PM.

O infrator foi algemado e levado para a o 5° Distrito Policial.

