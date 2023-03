Homem atira em duas pessoas e é agredido após confusão em bar em Ilhabela, SP

Caso foi registrado como tentativa de homicídio e o autor foi preso em flagrante. Vítimas e atirador foram socorridos e ficaram sob observação no pronto-socorro da cidade. Arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia com quatro munições deflagradas

Divulgação/PM

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram baleados após uma confusão em um bar na manhã deste domingo (12), no bairro Barra Velha, em Ilhabela (SP). Após alvejar a dupla, o atirador, de 43 anos, foi cercado e agredido por outras pessoas que estavam próximas ao local.

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio aconteceu na Rua Gerson Peres de Araújo. A PM informou que foi acionada pelos moradores para atendimento de uma pessoa baleada no local.

Ao chegar no local, os policiais encontraram uma das vítimas caída na calçada e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, os militares iniciaram as buscas pelo autor dos disparos e, durante o patrulhamento, encontraram um homem que estava com o revólver utilizado no crime.

Ao ser questionado, o homem informou à PM que o autor dos disparos é seu amigo e que pegou a arma para que ele não atirasse em outras pessoas. A arma estava com quatro munições deflagradas, além de uma intacta.

Durante a ocorrência, os policiais foram informados que o atirador estava sendo agredido por outras pessoas na Rua Benedito dos Anjos Sampaio, no mesmo bairro. Ao chegar no local, a PM encontrou o homem com vários ferimentos. O Samu foi acionado e o autor foi encaminhado ao pronto-socorro municipal.

A outra vítima alvejada também deu entrada no pronto-socorro, tendo sofrido ferimento no ombro esquerdo, ficando em observação na unidade de saúde. A vítima socorrida pelo Samu ficou em observação após passar pelo centro cirúrgico. O autor dos disparos também passou por procedimento médico e ficou em observação.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, sendo o autor preso em flagrante.

