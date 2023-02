Homem avança com trator em direção a foliões em Quissamã, RJ; VÍDEO

Caso aconteceu nesta terça-feira (21) no Centro da cidade. Segundo a Prefeitura, o mesmo homem já tinha sido levado para a delegacia uma outra vez também por avançar com o trator em direção a pessoas em um outro local. Homem avança com trator em direção a foliões em Quissamã, no RJ

Um homem pilotando um trator avançou em direção a foliões e quase atropelou quem curtia o carnaval no Centro de Quissamã, no Norte Fluminense. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (21).

O evento atraiu centenas de pessoas para o desfile de blocos e bois malhadinhos e foi interrompido pelo grande susto que os comerciantes, agentes de segurança e pessoas que estavam no local levaram ao ver o trator invadindo a área fechada para o público.

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que as pessoas na rua correm para sair da frente do veículo e, em seguida, o homem passa com o trator e chega a atropelar cadeiras. Veja no vídeo acima.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, esta não é a primeira vez que o mesmo homem comete esse tipo de prática perigosa. O município disse que ele, inclusive, já foi conduzido para a delegacia uma outra vez por avançar com o trator na Praia de João Francisco, também em Quissamã.

Ainda de acordo com a prefeitura, o homem estava embriagado e não possuía carteira de habilitação. A Guarda Municipal e a Polícia Militar rapidamente atenderam a solicitação da ocorrência e levaram o condutor do trator para a 130ª Delegacia de Polícia Civil. O homem não teve a identidade revelada. Ele foi preso em flagrante.

Em nota, a Prefeitura de Quissamã informou que realizou o reforço da Segurança e das orientações de trânsito durante os seis dias de comemorações do Carnaval, não registrando nenhuma ocorrência de violência nesse período. O município disse que “lamenta o ocorrido cometido por um homem irresponsável, que quase atropelou os agentes municipais de segurança, foliões e comerciantes”.

