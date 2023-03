Homem cai de andaime de prédio em construção em Gurupi

Carlindo Fernandes foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao Samu. Bombeiros fizeram o resgate em obra

Um homem caiu de um andaime de 1,80m de altura na tarde desta sexta-feira. Carlindo Fernandes Bispo, de 53 anos, estava no primeiro andar de uma construção inacabada, quando caiu no chão. O acidente foi no setor central de Gurupi, no sul do estado.

Carlindo usava capacete e reclamou de dores nas costelas e no ombro esquerdo. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate. O homem foi encaminhado ao Samu.

